Güneybatı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül, 2016 yılını değerlendirdi ve 2017 yılında yapacakları projeleri gazetemize anlattı. 2014 yılından itibaren Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezi olarak Adıyaman, Elazığ ve Malatya’nın kan ihtiyacını karşılamaya başladıklarını ifade eden Güneybatı Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Osman Özgül, görevlerinin kolay olmadığını dile getirdi.

KAN BAĞIŞLAYIN

Kanın acil ve sürekli bir ihtiyaç olduğu felsefesiyle hareket ettiklerini belirten Dr. Özgül, “Bu bölgede kış ayları hakikaten çok soğuk, yaz ayları ise ciddi bir şekilde sıcak geçiyor. Ve bu aylarda da ciddi bir şekilde kan bağışı düşüşleri yaşanıyor. Hem terör olayları hem 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle bu yıl bizim için zor geçti. Elbette ki, bu tür olayların bizlere olumlu ve olumsuz yansımaları da oldu. Bölgemiz kritik bir noktada ve her bomba patladığında kan temin etmeye ve acil olan yerlere kan ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken de elimizde, stokumuzda kan bulunması gerekiyor. ‘Kan acil ve sürekli olan bir ihtiyaçtır’ felsefesiyle hareket ediyoruz ve bağışçılarımızı coğrafyamızın durumunu, ülkemizin içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurmalarını istiyor, sürekli kan bağışlamalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

STOKLAR DÜŞTÜ

“Ayrıca toplumumuzda yanlış bir algı var; ‘Kan verirsem kanım azalır, üşür müyüm’ gibi. Böyle tıbbi bir veri yok. Bunlar kulaktan dolma bilgiler” diyen Dr. Özgül, şunları kaydetti:

“Bölge kan merkezi olarak başarılıyız. 2016 yılında yıllık hedefimiz 57 bin ünite kan bağışıydı. 57 bin 600 ünite kan bağışı aldık. Yıllık hedefimizin üzerinde bir performansla 2016 yılını kapattık. 2017 yılı için 61 bin ünite kan hedefimiz söz konusu. Bu hedefi de başaracağımıza inanıyorum. Sadece bizim değil, bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın duyarlılığı sonucunda kan bağışları toplanıyor. Başta Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, idari mülki amirlerimizin hem Kızılay’a destekleri hem de vatandaşlarımızın destekleriyle kan bağışlarımız istediğimiz oranlarda gidiyor. Fakat bu kış ayı döneminde kritik stok seviyelerinin altına düşmüş durumdayız. Ve hastanelerin kan istemlerini minimum seviyede karşılamaya çalışıyoruz. Kan ihtiyacı artmış durumda. Kan bağışları azaldı. Biz hastanelerdeki her türlü kan ihtiyacını bizim tarafımızdan karşılanmasını istiyoruz. Ve vatandaşlarımızdan kan bağışında bulunmalarını tavsiye ediyorum.”

ÜNİVERSİTEDE ETKİNLİK YAPACAĞIZ

2017 yılında yapacakları projeleri de anlatan Dr. Özgül, “2017 yılı için üniversite kampusunda ek etkinlik yapmayı düşünüyoruz. Kan bağışında randıman alamadığımız üniversite kalmıştı. Ve bu nedenle de üniversitede etkinlik yapacağız. Organize Sanayi Bölgesindeki ekiplerimizi sıklaştırmayı planlıyoruz. Ancak bizim için vazgeçilmez olan yer şu anda hem Eski Belediye Meydanı hem de Soykan Parkı. Buralar bizim bel kemiğimiz, vazgeçilmezimiz statüsünde. 2017 yılında bir kan alma birimi de açma planımız var” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL