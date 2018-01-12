Yeşil Yurt İnşaat Taahhüt ve Gıda Sanayi Tic. Ltd.’nin Yakınca Mahallesi’ndeki şirket binasında gerçekleşen basın toplantısında yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcilerini ağırlayan Şirket Genel Müdürü Selahaddin Sami Üzmez öncelikle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan Yeşil Yurt İnşaat’ın 2015 yılı itibariyle faaliyetlerine başladığını ifade eden Selahaddin Sami Üzmez, şirketin faaliyet alanları, tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerle ilgili yaptığı açıklamada, “Yeşil Yurt İnşaat olarak Yeşilyurt Belediye sınırlarındaki temizlik çalışmaları ve çöp toplama işlerinde alt yüklenici firma olarak faaliyetlerine başladık ardından çöp toplama ve temizlik işlerinin ihalesini kazandık ve şimdi yüklenici firma olarak biz yönetiyoruz. Yemek Fabrikası ve Asfalt Üretim Tesislerini bünyemize katarken, iş ve araç kiralama hizmetlerinde bulunuyoruz. Temizlik faaliyetlerini 360 personel ve 50’e yakın iş makinesi ve araçlarımızla sürdürmekteyiz” sözlerini kaydetti.

Yeşil Yurt İnşaat’ın konut yapım işleriyle ilgili basın mensuplarına bilgiler paylaşan Selahaddin Sami Üzmez, geniş bilgilendirmelerde bulundu.

Toplantıdan sonra tamamlanan, devam eden ve planlanan projelerin maketlerinin olduğu bölümde bilgiler paylaşmaya devam eden Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürü Selahaddin Sami Üzmez, daha sonra basın mensuplarıyla şirket binası önünde günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

MUTLU SARIGÜL