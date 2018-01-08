CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, ISİG Meclisi tarafından açıklanan İş Cinayetleri rakamlarının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin çalışma hayatına esnek çalışma sistemi, özelleştirme uygulamaları, güvencesiz çalışma yöntemleri, sendikasızlaştırma, kayıt dışı çalışma gibi sorunlarının yanına son yıllarda iş cinayetlerinin de eklendiğini belirterek, “Sorunları çözüm beklerken artan emekçiler, emekten yana politikalar üretilip bunun hayata geçirilmesi umudunu iyice yitirmiştir” şeklinde konuştu.

OHAL, EMEK KARŞITI POLİTİKALAR ÜRETMEK İÇİN KULLANILDI

Veli Ağbaba, OHAL/KHK uygulaması emek karşıtı politikalar üretmek için kullanıldığını söyledi ve 2016 yılında bin 970 olan tespit edilebilen iş kazası sayısının, 2017 de 2006’ya çıktığını ifade etti. “20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in ardından işçi ölümlerinin yüzde 10 arttığı düşünüldüğünde, OHAL işçiye güvencesizlik, tedbirsizlik, örgütsüzlük ve sonuçta iş cinayeti olarak dönmektedir. Türkiye’nin emek cephesi OHAL ile birlikte çok daha kötü bir dönem yaşamaya başlamıştır” ifadelerini kullanan Ağbaba, “AKP’nin bürokratları ısrarla iş cinayetlerinde azalma olduğunu söyleseler de gerçekler hiç de öyle değil” dedi ve ekledi:

“Kamuoyuna açıklanan rakamlar ile gerçekte iş kazalarından dolayı hayatını kaybeden işçi sayısı çok farklı. Üstelik iş kazalarının neredeyse 2-3 katı büyüklükte meslek hastalıklarına yakalanan emekçiler de değerlendirildiğinde iş yaşamının içinde bulunduğu durum çok net görülecektir.”

2 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ

Ağbaba açıklamasının devamında, “2012 yılında 601 bin olan çocuk işçi sayısının, 2017 yılında kayıt altına alınmayan çocuk işçiler ve çıraklarla birlikte 2 milyona yaklaştığı belirtiliyor. Çalışan her 10 çocuktan 8’i kayıt dışı çalışıyor. Öte yandan iş cinayetlerin en masum kurbanları da maalesef çocuklarımız. 2017 yılında çalışırken hayatını kaybeden çocuk sayısı 60” diye söyledi ve henüz 18 yaşını bile göremeden bu hayattan koparılan çocukların çok ağır şartlarda çalıştırılmasının en önemli sebebinin yanlış sosyal politikalar, yanlış emek politikaları, yokluk ve yoksulluk olduğuna dikkat çekti.

HABER MERKEZİ