Malatya’da FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen soruşturmalar kapsamında insan ve finans sağlamak amacı ile kurulan örgüte ait 19 taşınmaz ile birlikte bir vakıf üniversitesinin hazineye devredildiği öğrenildi. Malatya’da örgüte ait kapatılan 28 dernek, 10 okul, 4 özel yurt ve 3 eğitim vakfı olmak üzere toplam 45 taşınmaz milletin malı oldu.

KAHRAMANLARIN İSİMLERİ VERİLDİ

Öte yandan FETÖ'nün Malatya’da kapatılan 10 eğitim kurumu Milli Eğitim'e bağlandı. Bir eğitim kurumunun ise bir kamu kurumuna devredileceği öğrenildi. Ayrıca Malatya’da halkın malına dönüşen FETÖ’nün okullarına kahramanların isimleri verildi. FETÖ/PDY’ye yönelik olarak yapılan çalışmalar sırasında Özel Turgut Özal Anadolu Lisesi kapatılıp devlet okuluna dönüştürüldü. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğüne devredilen ve 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanında şehit düşen Malatyalı Zekeriya Bitmez’in adı bu okula verildi. Hainler tarafından darbe girişiminde Ankara'da şehit düşen Malatyalı 31 yaşındaki Fuat Bozkurt'un ismi de Özel Rahime Batu İlkokulu’na verildi.

ÖĞRENCİLER BAŞKA YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

Yine FETÖ’nün insan kazanmak için kurduğu yurtlar ise KHK’lara devredildi. Malatya’da bulunan 4 özel yurt Kredi Yurt’lara teslim edildi. Bu yurtta kalan öğrencilerin ise mağduriyet yaşamamaları için idareciler tarafından resmi yazışmalar bitene kadar başka yurtlara yerleştirildiler. Bu yurtlar ile birlikte FETÖ’nün özel üniversite için aldığı araziye de el konuldu. Edinilen bilgilere göre FETÖ’nün Malatya’da hazineye devredilen taşınmaz ile birlikte arazinin toplam fiyatının ise 200 milyon TL olduğu öğrenildi.

ŞİRKET HESAPLARINI BOŞALTMIŞLAR

Malatya’da savcılıklarca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ üyelerinin zorla topladığı himmet para trafiği tespit edildi. Soruşturmada örgüt üyeleri örgütün taşınmazlarını ‘Hülle’ yolu ile zarar gösterdiği tespit edildi. Savcılık tarafından yapılan diğer bir incelemede ise FETÖ’cülerin şirket hesaplarını 15 Temmuz darbe öncesi boşalttıkları öğrenildi. Hayali borç var diyerek şirket hesaplarında büyük para transferi yapan FETÖ’cülerin paralar ile birlikte kayıplara karıştığı tespit edildi.

İşte Malatya’da milletin malı olan okulların listesi;

OKULLAR

Özel Rahime Batu İlkokulu

Özel Rahime Batu Ortaokulu

Özel Rahime Batu Anadolu Lisesi

Özel Rahime Batu Fen Lisesi

Özel Turgut Özal İlkokulu

Özel Turgut Özal Anadolu Lisesi

Zümrüt Anaokulu

Özel Dr. Hayrunnisa Batu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

YURTLAR

Özel Hüseyin Güneş Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu(Akçadağ)

Özel Güleren Ziya Akçadağ Ortaöğrenim Erkek Yurdu (Yeşilyurt)

Özel Hacı Mehmet Karagözlü Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu (Battalgazi)

Özel Hacı İbrahim Akbulut Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu (Battalgazi)

VAKIFLAR

Battalgazi Eğitim Vakfı

Malatya Eğitim Kültür Sanat ve Sağlık Vakfı

Saadet Eğitim Vakfı

TAHİR ÖZÇELİK