Beydağı Mahallesi’nde, Beydağı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılması ve yeniden yaptırılması planlanan İmar İskan Camii için vatandaşlar ayaklandı. Camilerinin yıktırılmasını istemeyen vatandaşlar, İmar İskan Evleri’nin ise boşaltıldığını ve bir türlü yapılmadığını belirterek, sıkıntılarını anlattılar.

İmar İskan Camisi Dernek Başkanı Abuzer Doğan, konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi. Doğan, “Zamanında Kur-an kursunda okumuş bir kişiyim. 1987’de İmar İskan Camii ve İmar İskan Yaşatma Derneği’ni kurduk. 1995’de ufak ufak faaliyete geçirdik. Malatya’nın çoğu yerinde belki böyle bir cami yoktur. Altı Kura-an kursu, salonu mevcut. Bütün her şeyi tamamdır. Herhangi bir eksiği varsa söylesinler. Biz de ‘şu eksiği var, yıkabilirsiniz’ diyelim. Buraya kentsel dönüşüm yapılacağı söyleniyor. Bizim camimiz yıkılıp yeni cami buranın 100 metre kadar ilerisine yapılacak deniliyor. Bu söylenen durumun 1- 2 milyon maliyeti var. Yazık günah bu vatandaşa, bu paralar vatandaşa mal edilecek. Biz bu camiyi kendi tırnağımızla, gücümüzle yaptık; bugünlere getirdik. Yıkılmasına izin vermiyoruz” sözlerine yer verdi.

“FAKİR FUKARAYI SOYUYORLAR”

Abuzer Doğan, “Allah ne demiş kul hakkı ile yanıma gelmeyin. Fakir fukarayı soyuyorlar. Hepsini borçlandırıyorlar. Devlet böyle mi diyor? Devlet fakire yardım et diyor. Her şeyi güzel yapın, vatandaşı borçlandırmayın diyor. Zaten bu muhitte oturan insanlar da durumu pek iyi olmayan insanlar. Ya işçi ya da hamal. Bu kişiler borçlandırılırsa bunlar nereden para getirip verecekler. Buradaki insanların evlerinin fiyatını düşük gösterip az para veremeye çalışıyorlar. Kanalın altı ile üstüne farklı bir değer biçiliyor. Bize diyorlar ‘İnderesi’ne ev yapılacak siz de oraya gideceksiniz.’ Ben neden oraya gideyim? Yerimizi ağalara verecek. Bizden ucuz alacak. Ağalara pahalı verecek. Bu ne Allah’ın kanununda var, ne de milletin kanununda var. Caminin yıkılmasını istemiyoruz. İmza da vermeyeceğiz. Ne biz, ne cemaat, ne de dernekler istiyor. Hiç kimse istemiyor. Caminin cemaati kalmadı. Halılar kötü oldu. Gelen kişilerin üstüne halının boyası çıkıyor. Gelmek istemiyorlar. Bir karar da verilmiyor. Herhangi bir bakım da yapamıyoruz. Böyle bir çıkmazın içindeyiz. Ne zaman, ne olur bilmiyoruz” ifadelerinde bulundu.

“TİNERCİLER GELİYOR!”

Söz konusu bölgede bazı sıkıntılar da yaşadıklarını söyleyen Doğan, “Bu caminin karşısındaki İmar İskan Lojmanları da boşaltıldı. 3 yıl oldu. Buraya tinercisi, yaramaz insanı, akla gelinebilecek her türlü kötü işleri yapan kişiler geliyor. Ve biz bu durumdan çok rahatsızız. Binaların pencerelerini bile tek tek söküp götürdüler. Yetkilerle görüştüm, ‘belki yıkılır, belki yıkılmaz bilemiyoruz’ diyorlar. Herhangi bir rapor sunulmamış. Proje kapsamında broşürler yapılmış ve dağıtılıyor. Yapılan projede de cami buradan kalkıyor ve cami 100-200 metre ileri taşınıyor. Şimdiki cami yerine de konut yapılıyor. Cami uzağa yapılsın istemiyoruz. Çünkü biz caminin değişmesini istemiyoruz. Ne çürük raporu ne başka bir sıkıntısı var. Durduk yere yer değişmesi gereksiz. Çok gerekirse en kötü 50 bin liralık masrafla caminin eksikleri, yapılması gerekenler yapılır ve cami yerinde kalır. Ancak eksiği olmayan bir cami neden o kadar paralar harcanıp yok olsun ve yeri değişsin. Biz istemiyoruz. Dernekler dışında buradaki mahalleli de istemiyor” ifadelerine yer verdi.

FUZULİ İSRAF

Sıkıntılarını anlatan ve ismini telaffuz etmek istemeyen bir vatandaş da, “Beydağı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında camimizin yıkılacağı ve yeni yerinin de 100-200 metre ileride olduğu görülüyor. Bizim camimiz kubbeli, güzel yapılıdır. Biz camimiz yıkılsın istemiyoruz. Yeni yapılacak caminin maliyeti nerden baksanız 2 milyonu bulur. Sonuçta cami yapılırsa harcanan maliyet hak sahiplerinin alacağı evlerin fiyatlarına yansıtılır. Fuzuli israf olmuş oluyor. Eğer cami depreme dayanıksız bir yapı oluşturuyorsa gelip ölçüm alınsın. Ölçüm sonrası eğer depreme dayanıksızsa yıkılsın. Ama depreme dayanıklıysa da bu kadar emek sarf edilerek yapılan cami ve bu emek milletin el emeği olunca da yıkılsın istemiyoruz” diye konuşarak şu ifadelere yer verdi:

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKLE ARZ EDİYOR

“Buradaki İmar İskan Evleri emniyete ait binalar. Kentsel dönüşüm kapsamında Belediye’ye devredildi. Bu evler 3-4 senedir bu şekilde harabe halde. Metruk şekilde öylece duruyor. Bu binalar gayri-meşru işlerde, uyuşturucu, bonzai gibi kötü alışkanların kullanıldığı bir alan haline geldi. Gençler için, çocuklarımız için tehlike arz etmektedir. Bu binaların yıkılmasını istiyoruz. Enkazlarının kaldırılmasını ve bu şekilde devredilmesini istiyoruz. Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, sadece bu şekilde uygulanmasına karşıyız. Buradaki çoğu vatandaş da benim gibi düşünüyor. Ne zaman bu proje kapsamında dönüşüm yapılır belli değil. Herkes bunu merak ediyor. 3 yıl mı, 5 yıl mı? Bizler daha ne zamana kadar bekleyeceğiz. Kentsel dönüşüm kapsamında anlaşılıp buradan giden kişiler oldu. Pek kimse kalmadı. Bu nedenden dolayı da burada hep Suriyeli vatandaşlar doldu.”

































ÖMER ALİ DELİBAŞ