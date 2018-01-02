Bu yıl milli piyango ikramiyesinin 61 milyon gibi bir rakam olması Malatya’da milli piyango biletlerine olan ilgiyi artırmış, biletler gününden önce satılmıştı. Milli piyango 2018 özel çekilişinde büyük ikramiye ve amorti kazanan numaralar belli olmasıyla birlikte vatandaşlar büyük bir heyecanla sonuç listesini almaya başladılar. Listenin bugün çıkmasını beklemeden internet kafelerden liste çıktıları alan vatandaşlar, numaralarını listede aramaya başladılar. Milli piyango listesinin henüz çıkmadığını dile getiren bilet satıcısı Güler Çelikkaya (Güler Abla), bu yıl da yüksek bir meblağda para verdiklerini söyledi.

LİSTELER GELECEK

Küçük ikramiyeleri kendilerinin ödediğini dile getiren Güler Abla, “Vatandaşlara çıkan ikramiyeleri ödüyoruz. Listeler bugün gelecek. İnternetten numarasına bakanlar gelip bizden küçük meblağdaki ikramiyelerini alıyorlar. Büyük ikramiyeleri ise İstanbul veya Ankara’ya yönlendiriyoruz. Sattığımız biletlere ikramiyeler çıktı. Mesela sabah bizden bilet alan birisi geldi ve kendisine 200 bin lira çıktığını söyledi” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL