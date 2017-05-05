Beden Eğitimi Öğretmeni Münir Çelik, “1997 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitmenliği ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olduğumuzda Türkiye’nin her tarafından arkadaşlarımız vardı. 20 yıl aradan geçtikten sonra ilk kez Malatya’da buluştuk. Birlikte mezun olduğumuz arkadaşlarımız whatsapp grubu kurdu. Bu sayede internet aracılığıyla zaten görüşmeye başladık. Herkes birbiriyle tekrar iletişime geçti. Bir araya gelip özlem gidermek adına mezun olmamızın 20. yıl dönümünü bahane ederek Malatya’da tekrar bir araya gelmeye karar verdik. Bizim zamanımızda sadece Meslek Yüksek Okulu içerisinde Kapalı Spor Salonu vardı. İnönü Üniversitesi’nde başka spor salonu yoktu. Merkez yerleşkede sadece kültür dersleri işlenirdi. Tabi şimdi yeni tesisler yapıldı ve o tesisleri gezip ziyaret ettik. Hala görev yapan öğretim görevlisi hocalarımızla karşılaştık. Hatta o dönem kiralık evlerde kalan arkadaşlarımız kaldıkları evleri bile ziyaret ettiler” dedi.

ANILARIMIZI TAZELEDİK

Şehri dolaşan dönem arkadaşlarının 20 yıl öncesine oranla çok değiştiği yönde düşünceler paylaştığını ifade eden Münir Çelik, “Misafirlerimiz Malatya’nın büyüdüğünü ve geliştiğini fark ettiler. Herkes inanılmaz heyecanlıydı. Çoğu arkadaşımız mezun olduktan sonra Malatya’ya hiç gelmemişlerdi. Anılarımızı tazeledik. Arkadaşlarımız için burası onlar için ikinci memleketleri oldu. Buranın öyle bir özelliği oldu onlar için. Malatyalı olup dışarı memleketlerde yaşayan arkadaşlarımızda var. Onlarda buluşmamıza katıldılar. Misafirperverliğimizi tüm arkadaşlarımıza göstermiş olduk. Gelen misafirlerimizi kendi evlerimizde ağırlayıp, otelde kalmalarına izin vermedik. Birlikte Malatya’yı gezerek, geniş katılımla akşam yemeği yeme fırsatımız oldu. Geçmiş anılarımızı paylaştık. Mezun olmuş arkadaşlarımızın arasında Malatyalılardan sonraki en fazla il Amasyalılar olduğu için gelecek yılki buluşmayı orada yapmayı düşünüyoruz” diye konuştu.











ÖMER ALİ DELİBAŞ