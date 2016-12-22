22 Aralık 2016 Perşembe

20 POLİS TUTUKLANDI

Malatya’da FETÖ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Adliyeye sevk edilen 27 polisten 20’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 Aralık 2016 Çarşamba 16:20
20 POLİS TUTUKLANDI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 27 emniyet mensubu Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

BYLOCK KULLANMIŞLAR

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 3’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken 24 şüpheli ise tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikçe ifadesi alınan şüphelilerden 4’ü hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 20 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi. Edinilen bilgilere göre şüphelilerin FETÖ’nün kripto yazışma adresi BYLOCK’u kullandıkları öğrenildi. 

 

TAHİR ÖZÇELİK
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