Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 27 emniyet mensubu Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

BYLOCK KULLANMIŞLAR

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadesi alınan şüphelilerden 3’ü savcılık tarafından serbest bırakılırken 24 şüpheli ise tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikçe ifadesi alınan şüphelilerden 4’ü hakkında adli kontrol kararı uygulanırken 20 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi. Edinilen bilgilere göre şüphelilerin FETÖ’nün kripto yazışma adresi BYLOCK’u kullandıkları öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK