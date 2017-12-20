Edinilen bilgilere göre, Yazıhan Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Yerli Malı Haftası'nı kutlamak için evlerinden yiyecek getirdi. Getirdikleri yiyecekleri yiyen yaklaşık 20 öğrenci daha sonra rahatsızlandı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri çocukları ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsü ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırdı.

Hastanede yapılan ilk belirlemelere göre öğrencilerin yedikleri gıdalardan zehirlendikleri tespit edilirken, tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi oldukları öğrenildi.

Öte yandan, konuyla ilgili bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, olayla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

İHA