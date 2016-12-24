24 Aralık 2016 Cumartesi

20 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Malatya’da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 emniyet mensubu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

23 Aralık 2016 Cuma 17:44
20 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Malatya polisi tarafından önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonda evlerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alınan ve emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından sabah saatlerinde güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
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