Orman İşetme Müdürlüğünün yangınla mücadele kapsamında temin ettiği 20 su tankeri mahalle muhtarlıklarına dağıtıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü bahçesinde dün gerçekleştirilen dağıtım törenine Vali Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, bazı kurum müdürleri, Orman İşetme İl Müdürlüğü personelleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan dağıtım töreni, programa katılamayan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın mesajının okunmasıyla devam etti.

Programda ilk konuşmayı Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat yaptı. Polat, orman yangınları ve kırsal alanda kullanmak üzere bu sene bölge genelinde olduğu gibi Malatya’da da kullanılmak üzere su tankeri temin ettiklerini söyledi.

HER KÖYÜN BİR İTFAİYESİ OLACAK

Tankerlerin 2,5 ton su taşıdığını dile getiren Polat, “Köy muhtarlarımız bu tankerleri hem bahçe, anız, kırsal alan, orman yangılarında kullanacak hem de oralarda bizim ağaçlandırma çalışmalarımız varsa bu tankerleri o ağaçların sulanması için kullanacak. Her köyün bir itfaiyesi olacak. Bu bağlamda bu tanklar 2 buçuk ton su taşıyor. Hem yol sulaması hem de hortumları ile küçük bir itfaiyeyi andırıyor. Yangına en büyük darbe, yangın küçükken vurulmasıdır. Bu tankerler ona yarayacak. Herhangi bir olayda traktöre bağlanmak suretiyle ilk müdahaleyi köylü yapacak. Arkasından itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü araçları yetişene kadar yangın söndürülecek ve yangın büyümemiş olacak. Bizim Malatya’da ormanlık alanlarımız belki yüzde 15’lerde görülüyor ama Malatya ilinin sınırlarının geniş olması, mera ve kırsal alanların fazla olması, anızların fazla olması sebebiyle yangınların yüzde 50’sini bunlar oluşturuyor. Bu araçlar, büyük araçların gidemediği, ulaşamadığı yerlerde de hizmet verecek. Hem canlıların korunması hem de ekosistemin korunması adına yangın ile mücadele şart. Herkesin bu konuda elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu konuda Malatya halkı da bize gerekli desteği veriyor” ifadelerini kullandı.

GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ

Ormanların korunmasında herkesin üzerine görev düştüğünü ifade eden Polat, “Bir yangın çıkmadan önce halkı bilinçlendirmek, onlara gerekli uyarıları yapmak için basın bize aracı oluyor. Vatandaşlarımızı yaz aylarında otların bulunduğu, yangın riskinin olduğu dönemlerde bahçe temizliği yaptıkları sırada veya köylerde ateş yakarak, yakılan ateşlerin, izmaritlerin söndürülmesi konusunda uyarıları yapıp gerekli tedbirleri alıyoruz. Yangın büyümeden daha büyük felaketlere ulaşmadan söndürmeyi amaçlıyoruz. Yangın büyüdükten sonra felakete dönüştükten sonra önünü almak çoğu zaman mümkün olmuyor. O merayı, o ormanı yaktığın zaman bütün canlılar ile birlikte yok oluyor. O yok olduğu zaman tüm dünyada insanlığın başındaki en önemli sorun olan küresel ısınma ve buna bağlı iklim değişikliğinin temel nedenlerinden biri de yutak yani yeşil alanların yok olması. Yeşil alanlar yok olduğu zaman karbonmonoksiti oksijene çeviren, fabrikalar gibi çalışan bu alanların yok olması canlı yaşamını zorlaştırıyor. Bu alanlar bütün canlıların ortak malıdır. Buraların korunmasında hepimize görevler düşmektedir” şeklinde konuştu.

ÇOK DERS ALDIK

Daha sonra söz alan Vali Ali Kaban ise, “Biz nesil olarak çevre bilincinin geliştiği bir dönemin çocuklarıyız. Bunun ilk geliştiği zamanlarda yani 80’lerde bu konuda Siyasal Bilgiler Fakültesini okurken kendini bu alanda yetiştirmiş değerli hocalarımızdan çok sayıda ders aldık. Sonra mesleğe başladığımızda çevrenin en önemli faktörü olan ormanın, suyun korunması hususunda çaba sarf etmesini beklediğimiz Bakanlığımızın performansı beni o dönem çok şaşırtmıştı. Ciddi manada içine kapanmış bir teşkilat vardı. Genç bir kaymakam adayı olarak gittiğim yerlerde özellikle ormana gerçekten muhtaç olan yerlerde kendi gayretimle o dönemin fedakar bölge müdürlerinin çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Sonra birden bu şey değişti. Özellikle de Bakanımızın yıllardır Bakanlıktaki çalışmalarıyla, hükümetimizin büyük destekleriyle orman hakikaten, su, çevre konuları artık hayatımızda önem verilen, üzerinde ciddi yatırımlar yapılan bir sektöre dönüştü. Ve bu alanda gerçekten çok işler yapıldı. O dönem beklediğimiz ama bulamadığımız çabayı, gayreti son dönem çok sayıda görüyoruz. Tabi konuşurduk ormancı arkadaşlarımızla ama onlar da bir şeyler yapmak isterlerdi fakat bir türlü kendi gayretleri dışında fazla bir şey bulamazlardı. Ancak son dönemde bu anlamda çok fazla şey yapıldı” söylemlerini kullandı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Vali Kaban, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle su kaynaklarının korunması, orman varlığının artırılması, mevcutların korunması ve daha da fazlasıyla bu orman ürünleri, odun dışı tabir edilen sektörde, insanımızın daha çok gelir elde etmesi hususunda çok fazla çalışmalar ve bunlar devam ediyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın portföyinde o kadar büyük çalışmalar var ki, inanın şu dağıtacağımız su tankları hemen hemen hiç hükmünde. Ama bir taraftan da bakıyoruz, son dönemde köylerimizde, mahallerimizde ciddi manada sıkıntılar yaşanıyor. Ve bu sıkıntıların bir şekilde atlatılması gerekiyor. diliyoruz ki, bu tankerler bir orman yangınını söndürmek amacıyla kullanılmak zorunda kalınmaz. Daha felaket dışı konularda kullanılmak üzere elimizde bulunur. Ama ihtiyaç olursa da böyle bir durumda çok işe yarayacağını biliyoruz.”

Konuşmaların ardından program muhtarlara, hibe edilen su tankerlerine ait sertifikaların takdiminin yapılması ve su tankerlerinin çalışması uygulamalı olarak gösterilmesiyle sona erdi.





















MUTLU SARIGÜL