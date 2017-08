30 Temmuz 2015… Şırnak’ta yol güvenliğinin alındığı sırada teröristlerin saldırısı gerçekleşti ve 3 asker şehit oldu. Şehitlerden biri Malatyalı Piyade Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi’ydi. Acı haber baba ocağına ulaştırıldı ve 8 Haziran 2015’ten sonraki süreçte başlayan terör olayları ile beraber Malatya’nın ilk şehit haberi de İbrahim Tanrıverdi ile geldi.

MALATYA “KARA GÜN”LER GEÇİRDİ

Malatyalı Piyade Üsteğmen İbrahim Tanrıverdi’nin şehit olmasından sonra ailesi yılmadı ve şehidin annesi Gaffure Tanrıverdi ile birlikte tüm aile, oğullarının ismini yaşatmak için göz dolduran bir emek sarf etti. Sosyal medyada şehit İbrahim Tanrıverdi için vatandaşlar el ele verdi, 6. Uluslararası Malatya Film Festivali’nde de Sanat Sokağı’nın isminin Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı olması için söz alındı. Verilen söz yerine getirilerek şehidin ismi yaşatılırken, aile için ve Malatya için kara bir gün olan 30 Temmuz 2015 tarihinin üzerinden 2 yıl geçti. Sonraki süreçte de Malatya birçok “kara gün” geçirdi, şehitler verdi…

ŞAHADETİN ŞEREF OLSUN

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan gönderiler de gözleri yaşla doldurdu. Kardeşinin şehit olmasının yıldönümünde bir mesaj paylaşan Cengiz Tanrıverdi, duygu dolu anlar yaşattı. Cengiz Tanrıverdi, paylaşımında, “Sensizliğimin başlangıç tarihi 30 Temmuz. Yokluğun demiyorum çünkü varlığını iliklerime kadar hissettim hep beni delirten hasretin ve sana sarılamamak. 2 yıl geçti ama geçen sadece yıllar oldu. Bu geçen süre de seni düşünmeyen aklımı çıkarmak istedim, sana akmayan gözyaşımı kurutmak istedim, adının yazdığı bir yere gitmeyen ayaklarımı koparmak istedim. Önce seni her zerreme yazdım sonra başkalarına yazmaya çalıştım; niyetim seni efsaneleştirmek değil zaten az da olsa milli şuuru olan bir kişi vatan için canını vermiş her kişiye efsane gözüyle bakmasını bilir. Niyetim bu dünyadan ‘kahraman bir İbrahim geçti hem de dolu dolu geçti’; bunu herkese anlatmak.

Bazen söz ile, bazen mısralarla, bazen resimlerle anlatmaya çalıştık. Ama anlatmak bitti mi bitmedi...

Rabbimin seçilmiş kulu olman bize mutluluk gözyaşları bile döktürdü. Şehitler otağında 2. yılın kutlu olsun paşam… Biliyoruz bir yanında Peygamber Efendimiz, bir yanında Hz. Hamza, bir yanında Hz. Nevfel R.A var. Şahadetin şeref olsun” ifadelerine yer verdi.

“DÜĞÜN KALABALIĞIN CENAZEDE OLDU”

Yine Malatyalılar da şehit İbrahim Tanrıverdi için paylaşımlar yaptı, fotoğraflar paylaştı. Kardeşinin yaptığı paylaşım ise şu şekilde oldu:

“30 Temmuz 2015… Sıcaklık hat safhada. Annemle Ayşe kayısı bahçesinde çalışırken yemek molasındalar. İkisinin de canı hiçbir şey yemek istemiyor. Öyle ki saatler sonra başlarına geleceklerden haberdarlar gibi içlerinde bir sıkıntı var. Annem sırtını bir ağaca yaslamış düşüncelerde. Cengiz abim içinde bir sıkıntı, merkeze arkadaşlarının yanına gidiyor. Bir haber gözüne çarpıyor; kim bile bilir ki o haberin yıllarca kalplerine bir ok gibi saplanıp, unutamayacakları bir haber olduğunu! 'Şırnak Gömeç’te teröristlerin hain saldırısı sonucu bir teğmen şehit oldu.' Kim düşünmek ister ki o kişinin kendi canı olduğunu! İnanmıyor tabi ki, eve gitmek geliyor aklına. Eve giderse gerçeği öğreneceğini bilir, çünkü her ne kadar inanmasa da kalbine o acı saplanmıştır. Bir kere tıpkı annemin o ağaca sırtını yasladığı zamandaki acı gibi Hatice stajda, Sümeyye ablam evde, babam işte herkesin haberi oluyor… Herkes eve gitmeyi düşünüyor, gerçeği öğrenmek için ama kimse inanmak da istemiyor. Ancak zor olan o ki İbrahim abim şehit olmuştur. Şimdi size sadece yaşananları onların dilinde anlattım. Gerisinde nemi var? Kapısının önünde dillere destan düğün yapmayı hayal eden babanın kalabalığı oğlunun cenaze zamanında oluyor. Her zaman annesini gururlandıran oğlu bu sefer şerefin en yücesini yaşatıyor. Abisinin tüm hayallerini gerçekleştiren kahraman bu sefer abisini yalnız bırakıyor. Dayı olacağını duyduğunda mutluluktan havada uçan kahraman, ‘dayı’ cümlesini duymadan cennete gidiyor. Ayşe’nin mezuniyetine katılamayan abi bu sefer Hatice’ninkine yetişmek istiyor ama cennete gidiyor. Velhasıl kelam hayaller buz gibi bir taşın üstüne baba adıyla başlayan yazıdan sonra cennete kalıyor. Unutmadık seni kahraman abim. Verdiğin emekleri hiç unutmadık. İntikam hırsıyla gittiğin günü unutmadık.”



















TÜRKAN YILDIZ