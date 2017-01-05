15 Temmuz darbe girişiminin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada darbecilerin hainliklerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildiği görüldü. Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından hazırlanan 165 sayfalık iddianamede bir numaralı delil dosyasında yer alan güvenlik kamera görüntüleri, 2. Ordu Komutanlığında darbe gecesini kaydetti.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

2. Ordu eski komutanı olan ve TSK tarafından ihraç edilen Adem Huditi’nin de yer aldığı 76 şüpheli hakkında‘FETÖ/PDY üyesi olmakla birlikte örgüt adına suç işlemek’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme’, ‘Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme’ suçlaması ile dava açıldı. 76 şüpheli hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile örgüt üyeliğinden 15 yıl hapis cezası istendi.





DERDEST DEĞİL, NİZAMA UYULMUŞ

Başsavcı Ergül Yılmaz ve Başsavcı Vekili Mehmet Badem tarafından alınan ifadeler ve kamera kayıtlarının incelenmesinde, “Orgeneral Adem Huduti’nin makam odasına girişi ve çıkışı esnasında kendisine karşı herhangi bir zor kullanma olmadığı, makam odasında iken Albay Bahadır Erdemli, Tuğgeneral Zeki Karataş, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili’nin, Adem Huduti’nin Emir Subayı olan Sedat Kaya nezaretinde içeriye defalarca girip çıktıkları, giriş çıkışlarında askeri nizama uydukları, makam odasının iki adet kapısının olduğu, bu kapılardan birinde Koruma Astsubayı Fatih Gürcan’ın, diğerinde ise Hacı Eyyip Özcan’ın bulunduğu, bu nedenle bu odaya hiçbir zaman uzun namlulu silah ile girilmediği, Albay Bahadır Erdemli’nin sadece bir kere uzun namlulu silah ile içeriye girmeye çalıştığı ancak Emir Subayı Sedat Kaya tarafından uzun namlulu silahın alınarak içeriye silahsız girmesinin sağlandığı, Adem Huduti’ye herhangi bir zor kullanma olmadığı, makam odasına giriş çıkışlarda askeri nizama uyulduğu, hiç kimsenin makam odasına uzun namlulu silahla giremediği, darbe teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen kişilerce kendisine karşı hiçbir zor eylemde bulunulmadığı, kendi beyanına göre, bu asilerin ikna yöntemiyle bu işten vazgeçirilmeye çalışıldığı, daha sonra güvenlik kuvvetlerince darbeci oldukları iddia edilen kişilerin teslim alındığı, saat 16:40 sıralarında Tümgeneral Avni Angun ile birlikte makam odasından çıktıkları ve aşağı inerek güvenlik kuvvetlerine teslim oldukları” şeklinde görüntülerin ortaya çıktığı görüldü.





KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ŞÖYLE

Hazırlanan iddianamede yer alan ifadelere göre; Orgeneral Huduti; saat 23.20 sularında beraberinde yakın korumaları ile birlikte 7 ayrı araç ile 2. Ordu Komutanlığı Karargahına giriş yapıyor. Saat 23.28’de orgeneral Huduti’nin Emir Subayı Binbaşı Sedat Kaya’ya talimat veriyor. Kamera kayıtlarına göre; Komuta katında saat 23.35’ten itibaren garson erler makamda görev alıyor. Orgeneral Huduti’nin yakın korumalarının ise 00.19’dan itibaren makam odasının bulunduğu şeref salonunda uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alıyor. Avni Angun’un saat 00:05 sıralarında Orgeneral Adem Huduti’nin makam odasına girdiği, saat 00:40 sıralarında geri çıktığı, bu çıkışında Albay Bahadır Erdemli ile tartıştığı, Albay Bahadır Erdemli’nin kendisine silah çektiği, daha sonra Tümgeneral Avni Angun’un Adem Huduti’nin Koruma Astsubayı olan Fatih Gürcan tarafından oradan alınıp tekrar makam odasına götürüldüğü, saat 03:20 ile 03:30 arasında makam odasından çıkarak Tuğgeneral Zeki Karataş, Yarbay Suat Özocak ve Binbaşı Bülent Kuzucu’ya talimatlar verdiği, saat 06:10 civarlarına kadar makam odasında kaldığı, daha sonra makam odasından çıkarak koridorda rahat bir şekilde dolaştığı ve tekrar içeriye girdiği, Saat 07:25 sıralarında bu kez Adem Huduti’nin Koruma Astsubayı Fatih Gürcan, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili ve Albay Bahadır Erdemli tarafından makam odasından çıkarılıp gözetim altında soruşturma ile ilgili alınan ifadeler doğrultusunda Şeref Salonuna götürüldüğü, orada kendisine plastik kelepçe takıldığı ve plastik kelepçenin bileklerini sıkmasından dolayı bir süre sonra çıkarıldığı, darbe teşebbüsünün başarısız sonuçlanmasının ardından bulunduğu yerden çıkarak sözde darbe teşebbüsünde aktif rol alan Tuğgeneral Zeki Karataş, Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili, Albay Bahadır Erdemli ve bir grup askeri 12:00-13:00 saatleri arasında askeri ve emniyet yetkililerine teslim ettikten sonra tekrar makam odasına girdiği, bütün bunların yaşandığı sırada komuta katındaki iki kameranın da kayıt yaptığı ancak sesleri almadığı ve güvenlik kameralarının Binbaşı Eyüp Kök tarafından açılarının değiştirildiği görülüyor. Saat 16.42 sularında Orgeneral Adem Huduti ve Tümgeneral Avni Angun, makam odasının protokol kapısından çıkış yapıyor. Karargah kapısında bekleyen Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz Huditi ve Angun’u teslim alıyor.







HİMMET, SADAKA VE BANKA NOTU

2. Ordu eski Komutanı Adem Huduti’nin Koruma Astsubayı olarak görev yapan Fatih Gürcan’ın evinde savcılık tarafından yapılan aramada ise FETÖ’nün algı operasyonu olarak yayımladığı Sızın Dergisi ile sadaka ve himmet notları bulundu. Malatya Emniyet Müdürlüğünde görevli uzmanlarca ele geçirilen belgelerin incelenmesinde, “375 Himmet - 20 Banka ve 5 Sadaka” yazılarının bulunduğu, Mart 2007 - Yıl 29- Sayı 338 ISSN 1300 - 1566 Sızıntı Aylık İlim- Kültür Dergisi isimli derginin yapılan incelemesinde; derginin Malatya Valiliği OHAL Bürosunun 09 Eylül 2016 tarih ve 19443926534-11899 sayılı kararı ile 668 sayılı KHK’nin 2. Maddesinin (c bendinde) geçen satışının yasaklanması ve elde edilen yayınların toplatılmasına karar verilen dergilerden olduğu anlaşıldı. Dergide “Cemaat ve Barzani” başlığı ile başlayıp son sayfada “Devam edeceğiz”’ cümlesi ile biten yazılar olduğu, bu yazılarda “Ermeni Devrimci Partisi; Taşnaksutyun, V. Papazyan” ile “Kürt Ulusal Cephesi Hoybun” tarafları tarafından imzalanan bir antlaşma olduğu ve bu antlaşma ile ilgili maddelerin detaylarının yer aldığı, ayrıca Kürt-Ermeni arasında bir birliktelikten bahsedilerek beraber hareket edileceğine dair maddelerin ve bilgilerin yer aldığı öğrenildi.





EVİNDE GİZLİ BELGELER BULUNDU

Uzmanlarca yapılan incelemede 3 adet A4 kağıdına bilgisayar ve el yazması marifeti ile yazıların olduğu, Ali C. B. isimli, 19..1 sicilli ve E.PRS.ALB rütbesindeki şahıs tarafından 28 Kasım 2014 yılında Orgeneral Adem Huduti’ye yazılan ve 5 adet ilgi tutularak gereğinin yapılmasını istediği durumlardan bahsedilerek gereği ve bilgi için ulaşmasını istediği yer bilgilerinin yer aldığı, ayrıca 1 adet Ali C. B. isimli şahsa ait vasiyetnamenin olduğu, öte yandan gizli İbaresi bulunan EK-A ISTH.: 9..869..- 20..-1./İsth. Des Ş. Numarası ile Nisan 2015 tarihinin bulunduğu dokümanda Mart 2015’te alınan dinlemelerin değerlendirmesi başlığı altında; Sözde Terör Örgütü Saha ve Eyalet Yapılanmasında Sorumlu Düzeyde Bulunan Örgüt Mensuplarının Telsiz Konuşmalarında Dikkat Çeken Hususlar - BTÖ Mensuplarının Dikkat Çeken Telsiz Konuşmaları şeklinde başlıklar olduğu ve bu başlıklar altında bilgilerin yer aldığı, PKK/KCK Terör Örgütünün şehir yapılanmasında silahlı faaliyet gösteren HPG’nin AMED Eyalet Komutanlığı tarafından 1 Kasım 2014 yılında kaleme alınan bir mektupta “TSK’nin görev ve yetkilerinden bahsedilerek Hatay ve Adana illerinde durdurulan MİT TIR’ları ile Ağrı ili Diyadin ilçesinde gerçekleşen bir olayda TSK’nin yasalara göre görev ve sorumluklarından bahsedilen yazılar olduğu” tespit edildi.

TAHİR ÖZÇELİK