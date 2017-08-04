Vali Kaban, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Temel’i valilik girişinde karşıladı. Korgeneral Temel ve Vali Kaban daha sonra valilik makamına geçti. Korgeneral Temel burada Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Kaban ile bir süre görüşmelerde bulundu. Korgeneral Temel, Vali Kaban’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi.

Ziyaretinden dolayı Korgeneral Temel’e teşekkür eden Vali Kaban ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İHA