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2. nakil sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının sonuç ekranından öğrenebilecek.

2. nakil sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının sonuç ekranından öğrenebilecek.

24 Ağustos 2018 Cuma 11:27
2. nakil sonuçları açıklandı

MEB, ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladı. Tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472'si sınavsız, 123 bin 287'si sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759'u kayıt hakkı kazandı. Böylece tercih yapan öğrencilerin yüzde 98,5'i istediği bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, E-Okul üzerinden 3. nakil tercihi için işlemlerine başlayacak. Üçüncü başvurular 27 Ağustos- 31 Ağustos tarihinde alınacak. LGS 3. nakil sonuçlarının 3 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor. Dördüncü başvurular ise 3 Eylül'de başlayacak, 6 Eylül'de sona erecek. Sonuçlar ise 8 Eylül tarihinde açıklanacak. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Ortaöğretim Kurumları2. Nakil SonuçlarıMilli Eğitim Bakanlığının Sonuç Ekranı
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