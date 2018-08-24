2. nakil sonuçları açıklandı

MEB, ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladı. Tercihte bulunan 1 milyon 12 bin öğrenciden 873 bin 472'si sınavsız, 123 bin 287'si sınavlı okullara olmak üzere 996 bin 759'u kayıt hakkı kazandı. Böylece tercih yapan öğrencilerin yüzde 98,5'i istediği bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.

Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, E-Okul üzerinden 3. nakil tercihi için işlemlerine başlayacak. Üçüncü başvurular 27 Ağustos- 31 Ağustos tarihinde alınacak. LGS 3. nakil sonuçlarının 3 Eylül tarihinde açıklanması bekleniyor. Dördüncü başvurular ise 3 Eylül'de başlayacak, 6 Eylül'de sona erecek. Sonuçlar ise 8 Eylül tarihinde açıklanacak.