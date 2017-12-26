Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından temin edilen ilaçların önemli bir bölümü, Sivil Toplum Kuruluşları aracılığıyla Suriye sınırındaki mülteci kamplarına ulaştırıldı. 2017 yılında kamplardaki sağlık birimlerine toplam 1 milyon 68 bin TL değerinde ilaç gönderildi. Son olarak İYİLİKDER aracılığıyla 147 bin TL’lik daha ilaç yardımı gönderildi. Bu yardımla birlikte mülteci kamplarına toplam 1 milyon 215 bin TL’lik ilaç yardımı yapılmış oldu.

18 BİN TL’LİK İLAÇ YARDIMI

Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında Malatya’daki cezaevi ve huzurevine de toplam 18 bin TL’lik ilaç yardımı yaptı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’ne müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara reçeteleri karşılığı yıl boyunca toplamda 1 milyon 117 bin TL’lik ilaç yardımı sağlandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ziya Kesriklioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nce ilaca ihtiyacı olup temin edemeyen vatandaşlara ve Suriyeli Mültecilere imkanlar dahilinde ilaç yardımı yaptıklarını belirtti. 2017 yılında yapılan yardımın genel toplamının 2 milyon 350 bin TL olduğunu belirten Kesriklioğlu, “Önümüzdeki yıl da ilaç yardımlarımız artarak devam edecek. Bu vesile ile hayırsever, duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ