Elazığ'da bir yük treninin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Baskil ilçesine bağlı Aydınlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'dan Malatya'ya seyir halinde olan 5349 sefer sayılı yük treni henüz bilinmeyen bir nedenden raydan çıkarak devrildi. Kazada, trende bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri çalışmasını sürdürdü.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Elazığ'da yük treninin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 2 makinistin kimlikleri de belirlendi. Makinistlerin Mehmet Kirkin ve Sergen Ayverdi olduğu belirlendi. Öte yandan olay yerine giden Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı kazayla ilgili bilgi aldı.

TCDD’DEN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) ise, Elazığ’dan Malatya istikametine giden trenin devrilmesi soncu meydana gelen kazada trende görevli 2 makinistin hayatını kaybettiğini açıkladı. TCDD’den yapılan yazılı açıklamada, “Elazığ’dan Malatya istikametine gitmekte olan 53049 sefer sayılı yük treni, saat 19.40’da Şefkat Baskil istasyonları arasındaki seyri sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkarak devrilmiştir. Kazada trende görevli 2 makinist personelimiz hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır” denildi.

KAZANIN SEBEBİ…

Elazığ'da yük treninin devrilmesi sonucu ölen 2 makinistin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yük treninin freninin patladığı ihtimali üzerinde duruldu. Trenin Şefkat Rampabaşı İstasyonu’nu pas geçtiği, muhtemelen fren patlaması sonucu kazanın yaşandığı tahmin edildi.

Elazığ’da 2 makinistin öldüğü tren kazasında enkaz kaldırma çalışmaları da yapıldı. Ölen makinistlerin ise Elazığ ve Bingöl'de toprağa verildiği öğrenildi.

TÜM VAGONLAR PARÇALANMIŞ

Öte yandan savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin gece yarısı işleri tamamlamasının ardından sabah erken saatlerde Devlet Demir Yolları’na bağlı ekipler, enkaz kaldırma çalışmasına başladı. Gün ışıyınca kazanın büyüklüğü de ortaya çıktı. Demir cevheri madeni yüklü trenin raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada, tüm vagonların parçalanması dikkat çekti. 1 lokomotif ve 9 vagonun hurdaya döndüğü kaza yerinde vinç yardımı ile olay enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Hurdaya dönen tren, TIR ve olay yerine getirilen diğer boş vagonlara yüklendi. Geçici olarak duran tren seferlerinin yeniden başlatılması için ise bozulan raylar kaldırılarak yenileri yerleştirildi.



GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI

Olay anını gören Mükerrem Asutay, “Saat 19.30 sıralarında gürültüler falan kopmaya başladı. Baktığımdan treninin suratlı bir şekilde geldiğini gördüm. Takip ettim ve kısa bir mesafede olay gerçekleşti. 112, 155 ve 156’yı aradım. Diğer arkadaşlarla olay yerine geldim. Her taraf içler acısıydı. Direk köprüden lokomotifin uçtuğumu gördüm. Peşinden de vagonların sıralandığını ve üst üste yığıldığını bire bir gördüm. Zaten ondan sonra yetkilileri aradım” dedi.



MAKİNİSTLERDEN BİRİ DAHA ÖNCE DE KAZA ATLATMIŞ

Öte yandan tren kazasından ölen makinistlerden Mehmet Kirkin’in naaşı Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Sarıbudak Köyü’nde toprağa verildi. Biri engelli 6 çocuğu olan Kirkin'in, Haziran ayında da trende bir kaza yaptığı ortaya çıktı. Makinist Kirkin'in Haziran ayında yaşadığı tren kazasını sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi. Kirkin'in o anı "Dünyayı yakar, karşısına geçer sigara içer deyimi tam da budur, treni devirdik, karşısına geçtik selfiesini çektik" ifadesiyle paylaştığı öğrenildi.

Niğde Üniversitesi’nde eğitimini tamamlar tamamlamaz 2 yıl önce makinist olarak atanan Elazığlı 24 yaşındaki Sergen Ayverdi ‘nin cenazesi ise Elazığ Asri Mezarlığı’na defnedildi.

VALİ, AİLEYİ ZİYARET ETTİ

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tren kazasında hayatını kaybeden Sergen Ayverdi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziyede Sergen Ayverdi'nin yakınlarına başsağlığı dileyen Vali Kaldırım, baba Seyfettin Ayverdi'ye bir isteklerinin olup olmadığını sordu. Kur'an-ı Kerim okunup duaların edilmesinin ardından Vali Kaldırım taziye evinden ayrıldı.























İHA