İlçe ve kırsal bölgelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerin en büyük problemi olan yol ve ulaşım sorunlarını da çözmeye devam ediyor.

HEKİMHAN’DA YOL SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR

Çalışmalar kapsamında Hekimhan’ın Yukarı Selimli Mahallesi’nde 3 kilometre , Söğüt Mahallesi’nde ise 1.5 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi sezon boyunca Hekimhan ilçesinde 10 mahallenin ulaşım sorununu çözdü. Büyükşehir bu 10 mahallede toplam 26.5 kilometrelik sıcak asfalt serimi yaptı.

MAHALLE HALKINDAN TEŞEKKÜR

Yapılan çalışmaları değerlendiren mahalle halkı Hekimhan ve mahallelerinin uzun yıllardır hizmete aç olduğunu belirterek, “Son yıllarda ilçemizin her yerinde hummalı bir çalışma vardı. Birçok mahalle asfaltla yeni tanıştı. Yukarı Selimli ve Söğüt mahalleleri de beklediği hizmeti almaya başladı. Ulaşım ve yol sorunumuz çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin Hekimhan’ımızda yaptığı çalışmalardan dolayı da ayrıca gurur duyuyoruz” dediler.

İHA