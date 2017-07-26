Çalışmalar kapsamında Hekimhan’ın Yukarı Selimli Mahallesi’nde
MAHALLE HALKINDAN TEŞEKKÜR
Yapılan çalışmaları değerlendiren mahalle halkı Hekimhan ve mahallelerinin uzun yıllardır hizmete aç olduğunu belirterek, “Son yıllarda ilçemizin her yerinde hummalı bir çalışma vardı. Birçok mahalle asfaltla yeni tanıştı. Yukarı Selimli ve Söğüt mahalleleri de beklediği hizmeti almaya başladı. Ulaşım ve yol sorunumuz çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin Hekimhan’ımızda yaptığı çalışmalardan dolayı da ayrıca gurur duyuyoruz” dediler.
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