26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

2 mahallenin daha yol sorunu çözüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hekimhan ilçesine bağlı Yukarı Selimli ve Söğüt mahallelerinde asfaltlama çalışması yaptı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:52
2 mahallenin daha yol sorunu çözüldü

 İlçe ve kırsal bölgelerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerin en büyük problemi olan yol ve ulaşım sorunlarını da çözmeye devam ediyor.

 HEKİMHAN’DA YOL SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR
  Çalışmalar kapsamında Hekimhan’ın Yukarı Selimli Mahallesi’nde 3 kilometre, Söğüt Mahallesi’nde ise 1.5 kilometre sıcak asfalt serimi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi sezon boyunca Hekimhan ilçesinde 10 mahallenin ulaşım sorununu çözdü. Büyükşehir bu 10 mahallede toplam 26.5 kilometrelik sıcak asfalt serimi yaptı.

 

MAHALLE HALKINDAN TEŞEKKÜR
  Yapılan çalışmaları değerlendiren mahalle halkı Hekimhan ve mahallelerinin uzun yıllardır hizmete aç olduğunu belirterek, “Son yıllarda ilçemizin her yerinde hummalı bir çalışma vardı. Birçok mahalle asfaltla yeni tanıştı. Yukarı Selimli ve Söğüt mahalleleri de beklediği hizmeti almaya başladı. Ulaşım ve yol sorunumuz çözüldü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyemizin Hekimhan’ımızda yaptığı çalışmalardan dolayı da ayrıca gurur duyuyoruz” dediler.

İHA
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