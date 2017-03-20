20 Mart 2017 Pazartesi

2 kişi öldü 9 kişi yaralandı

Malatya’da bir kafeye gerçekleştirilen silahlı baskında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı.

20 Mart 2017 Pazartesi 21:40
2 kişi öldü 9 kişi yaralandı
 Malatya’da akşam saatlerinde Kanalboyunda bir kafeteryada gerçekleşen olayda karşılıklı yaşanan silahlı çatışmada 12 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken kafe içerisinden ilk belirlemelere göre 12 yaralı çıkarıldı. Yaralılardan Burak A., Hakan K. ve Serdar Ö. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer 9 yaralı tedavi altına alındı.
Yaralılar İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
 Olayın yaşandığı cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken polis ekipleri saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.









İHA
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