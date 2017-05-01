Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, TBMM'den 3, Danıştaydan 3, Yargıtaydan 19, Yüksek Seçim Kurulundan 6, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan 6, Başbakanlıktan 3, Diyanet İşleri Başkanlığından 201, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan 2, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 23, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından birer personel için ihraç kararı verildi. Ayrıca önemli kurumlarda yapılan ihraçlar göze çarptı. Kamudan ihraç edilen 3 bin 974 kişiden 9’unun ise Malatya’da görev yaptıkları öğrenildi. Malatya’da kamu görevinden çıkarılanlardan 2 kişi de göreve iade edildi.

GÖREVDEN İHRAÇ EDİLENLER

HK ile Malatya’da kamu görevinden ihraç edilenlerin isim ve unvanları şu şekilde oldu:

“Hüseyin D.- İnfaz ve Koruma Memuru- Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Nuray H.- Sağlık Memuru- Malatya/Yeşilyurt

Engin K.- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni- Malatya Adliyesi

Ahmet Ü.- Mübaşir- Malatya İdare Mahkemesi

Şeref Ö.- Yazı İşleri Müdürü- Malatya İdare Mahkemesi

Mahmut B.- İnfaz ve Koruma Memuru- Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Arzu T.- Mühendis- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü

Hakan Ö.- Araştırmacı- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü

Köksal A.- Muhafaza Memuru- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü”

GÖREVE İADE EDİLENLER

Malatya’da göreve iade edilenler ise, “Hamza Özbay- Zabıt Katibi- Malatya Adliyesi,

Mustafa Akçay- Tekniker- Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü” şeklinde oldu.

EVLİLİK PROGRAMLARI

Kamuoyunda yankı uyandıran evlilik programlarının kaldırılmasıyla ilgili KHK’da bulunan bölümde ise, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına ve/veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı ve/veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz” şeklinde oldu.







TÜRKAN YILDIZ