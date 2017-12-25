695 sayılı KHK ile kamudan toplam 2 bin 76 kişinin görevine son verilirken, daha önce ihraç edilen 115 kişi görevine iade edildi. KHK ile ayrıca, 22 subayın rütbeleri alındı, 17 kurum kapatıldı ve yurt dışında eğitim gören 6 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.



ŞEHİT YAKINLARINA ASKERLİK MUAFİYETİ

696 Sayılı KHK’ya göre; Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını askerlerin çocukları ile kardeşleri, kamu görevlilerinin (güvenlik korucuları dahil) çocukları ve kardeşlerinden biri istekli olmadıkça silah altına alınamayacak. Silah altındakiler ise istekleri doğrultusunda terhis edilecek.



TAŞERON İŞÇİLERE KADRO YOLU AÇILDI

Taşeron işçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek.

Milli Savunma Üniversitesi’nde istihdam edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı adına ihdas edilen 100 kişilik memur kadrosuna, 2017-2018 yılları merkezi yönetim bütçe bütçe kanunları kapsamındaki sınırlamalara bakılmaksızın atama yapılabilecek.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına bağlı kurumlar ile asker hastanelerinde döner sermaye teşkili işletilmesine ilişkin kanun yürürlükten kaldırıldı.

BADEM KURUSU VE GRİ RENKLİ TULUM

Anayasal düzene karşı işlenen suçlarla yargılananlar badem kurusu ve gri renkli tulum giyecek

“Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar” nedeniyle cezaevinde hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.

Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığının bünyesinden alınarak Cumnurbaşkanlığına bağlandı. Müsteşarlık personeli cumhurbaşkanının onayı ile atanacak, cumhurbaşkanı bu yetkisini müsteşara devredebilecek.

Yıllık listelerde belirlenen silahlarla bunlara ait mühimmat ve yedek parçaların iç pazara üretici veya dağıtıcı firmalarca sunulmasına, İçişleri Bakanlığının olumlu görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca izin verilecek.



ASFAT A.Ş. KURULDU

Askeri fabrikalar ve askeri tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak kamu idarelerinden, kamu iktisadi teşebbüslerinden, yabancılar dahil gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almak veya bunların ihtiyaçları için teklif vermek, bu siparişler ve teklifler sebebiyle gerektiğinde müşterek imalat, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, askeri fabrikalar ve tersanelerin gelişimini ve modernizasyonunu sağlamak, tesisler inşa etmek ve esas sözleşmesinde düzenlenecek diğer ticari faaliyetlerde bulunmak üzere, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT A.Ş.) kuruldu.

Şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak toplumda ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek, şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal, sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyette bulunmak üzere merkezi Ankara’da olan Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

Öte yandan Resmi Gazete’de yayınlanan KHK ile Malatya’da 11 kişi kamu görevinden ihraç edilirken, 2 kişi göreve döndü.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDA İHRAÇ EDİLENLER:

Sümeyra Demirci- Kur’an Kursu Öğreticisi- Malatya/ Yeşilyurt,

Figen Aytekin- Kur’an Kursu Öğreticisi- Malatya/ Battalgazi,

Fatma Güler- Kur’an Kursu Öğreticisi- Malatya/ Battalgazi,

Nuray Navruz- Kur’an Kursu Öğreticisi- Malatya/ Yeşilyurt,

Merve Aras- Psikolog, Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden ihraç edildi.

Ekonomi Bakanlığı kapsamında çalışan Tuğrul Kılınç, Ürün Denetmeni görevinden ihraç edildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kapsamında çalışan Selami Erkan, Mühendislik görevinden ihraç edildi.

2 ÖĞRETMEN İHRAÇ

Yine 2 öğretmen de görevlerinden ihraç edilirken, bir tabibin ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi kapsamında çalışan Selahattin Işık’ın görevinden ihraç edildiği bildirildi.

Diğer taraftan, FETÖ kapsamındaki soruşturma nedeniyle bir süre önce görevden alınarak Çankırı Hukuk İşleri Müdürlüğü görevine atanan eski Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu da ihraç edilenler listesinde yer aldı.

GÖREVE İADE EDİLENLER

Göreve iade edilenler de, “Kemal Akgül- Öğretmen- Malatya, Süleyman Ulutaş- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni- Malatya” şeklinde oldu.

HABER MERKEZİ