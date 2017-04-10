Yeşiltepe Gazi Mahallesi Medeniyet Sokak’ta yer alan bir şahsa ait 2 evden 2 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Yeşilyurt Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanan çöpler, Ümraniye çöplüğünü aratmadı. Belediye ekiplerinin 6 ayda bir gelerek evlerden kamyonlar dolusu çöp çıkardığını dile getiren sokak sakinleri ve Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük, yetkililerden yardım isteyerek, evlerinde çöp biriktiren şahsın tedavi edilmesini istediler.

BUSABAH gazetesine konuşarak artık mahalle halkının rahatsız olduğunu ifade eden Yeşiltepe Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Başıbüyük, yetkililerden yardım istedi.

2 TANE EVİ VAR, 2’Sİ DE ÇÖP DOLU

2 evinde çöp biriktiren şahsa karşı yetkililerden önlem almalarını isteyen Muhtar Başıbüyük, şunları kaydetti:

“2 adet çöp ev var. Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bu ev her 6 ayda bir temizleniyor. Ama gönül arzu eder ki, ayda bir de olsa buranın temizliğinin yapılması, çöpü evinde toplayan şahsa ise ceza yazılması ve eğer bu şahsın akli dengesi yerinde değilse tedavi ettirilmesi… Biz bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Şahıs, üniversite mezunu, 50 yaşlarında ve akli dengesi pek yerinde değil. Birkaç kez Elazığ Akıl Hastanesi’nde tedavi gördü. Ancak evinde çöp biriktirme alışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. Birisi babasından, diğeri abisinden kalma 2 tane evi var, 2’si de çöple dolu. Bugün Yeşilyurt Belediyesi ekipleri bu evlerden 2 kamyon çöp çıkarttı. Mahalle sakinleri gerçekten çok rahatsız oluyor. Hem kokudan hem pislikten hem de farelerden… Biz bu evlerin sık aralıklarla belediyemiz tarafından denetlenmesini istiyoruz.”

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Vatandaşlar ise çöp evlerden gelen kokulardan rahatsız olduklarını ifade ederek, yetkililerden yardım istediler. Uzun zamandan bu yana sokakta bu kokuyla birlikte yaşatılmak zorunda bırakıldıklarını belirten vatandaşlar, “Hem pislik hem koku hem böcek hem de farelerden artık duramıyoruz. Bizlerin ne suçu var, bu şahsın biriktirdiği çöplerle yaşamak zorunda mıyız? Fareden, böcekten ve kokudan bıktık, tiksiniyoruz artık. Belediye ekipleri geliyor, kamyonlarla evlerden çöp çıkartıp gidiyorlar. Çok geçmeden tekrar aynısı gibi oluyor. Şahsı gören aklı başında birisi zanneder. Eğer şahıs aklı başında bir insansa bu eziyeti bize çektirmesin, Belediye de gereken cezayı versin. Yok, aklı başında değilse de akıl hastanesine yatırılsın, gerekli tedavisi yapılsın. Biz yetkililerden bunu istiyor ve talep ediyoruz” diye konuştular.















MUTLU SARIGÜL