Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, gıda sektörü, ikinci el araç piyasası ve ekmek fiyatlarıyla ilgili yapılan düzenlemeleri anlattı.

ENFLASYON OLARAK BİZE DÖNÜYOR

Gıda sektörü hakkında konuşan Bakan Tüfenkci, “Hükümetimiz, gıda fiyatlarının değerinin üstünde belirlenmesi noktasında düzenleme konusuna büyük önem veriyor. Bu sektörde kayıp-kaçak oranlarının, fire oranlarının yüksek olduğu bir sektör. Gıda sektöründeki bu durum çiftçilerimizin elindeki ürünlerin gereken değeri almamasına neden oluyor. Aynı zamanda tüketicilerin de çok yüksek fiyatlarda bunu tüketmelerine neden oluyor. Bu da enflasyon olarak bize yansıyor. Bizim gıda fiyatlarını ciddi oranda ele almamız lazım. Nasıl tedbirler alınabileceğine dair bazı kararlara vardık. Bununla ilgili yarın yine bir toplantı yapılacak, son karar verilecek ve gerekli düzenlemeler Meclise gönderilecek. Üreticiyi korumak için önlemler alacağız. Özellikle üretici birliklerimizin bu bilinci iyi bilmesini istiyoruz, piyasa içerisinde var olmasını istiyoruz. Üreticinin bizzat pazarlayacağı bir sistemi oturtmak istiyoruz. Bu bakımdan hem vergisel avantajları hem de teşvikleri oluşturmak istiyoruz” sözlerini kaydetti.

LİSANSLI DEPOCULUĞA TEŞVİKLERİMİZ VAR

Lisanslı depoculukla ilgili bilgiler de veren Tüfenkci, “Yine özellikle kuru gıdada lisanslı depoculuğun yaygınlaştırılması noktasında çalışmamız var. Onun tebliğini yayınladık. Hükümet olarak bu konuda çok ciddi teşviklerimiz var” dedi.

EKMEK FİYATLARI DENETLENECEK

Ekmek fiyatları hakkında yaptıkları çalışmaları anlatan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Ekmekle ilgili son noktayı yarın Gıda Komitesi Toplantısında koyacağız ama ekmek fiyatlarının da gerçekçi olmasını istiyoruz. Yani ne fırın sahiplerimizin ezildiği, ne de tüketicilerin ezildiği bir sistem olmasını istemiyoruz. Herkesin reel anlamda maliyet neyse onun üzerine bir kâr kayı koyarak fiyatlandırma yapmasını istiyoruz. Bu her ilde farklı olabilir ama bunun mutlak ve mutlak bir kontrolünün olması lazım. Esnafın, kamuoyunun, valiliklerin içerisinde olduğu bir sistem içerisinde bu fiyatların belirlenmesini istiyoruz. Her ilde ve her fırında rekabet şartlarını öldürecek şekilde kimsenin fiyatlandırma yapmamasını istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

KAYIT DIŞILIĞINI ÖNELEYECEĞİZ

İkinci el araç piyasası hakkında yapılan düzenlemeleri anlatan Bakan Tüfenkci, “2. el oto piyasası ile ilgili düzenlemeyi bitirdik ve önceki gün itibariyle Başbakanlığa verdik. TÜİK verilerine göre, 2016 yılının ilk 3 ay verilerinde 1 milyondan fazla ikinci el araç satıldı. 2017’nin aynı döneminde ise bu rakamdan fazla adette ikinci el araç satıldı. Yüzde 5.6 oranında bir artış olduğu belirtiliyor. 2. el kara taşıtları konusu önemli bir piyasa ve bu piyasada bir başıboşluk var. Biz bu başıboşluğu engellemek adına hem satıcıkları güvence altına alan hem de alıcıları güvence altına alan bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Ve bunu yaparken de sektör temsilcileriyle geniş istişarelerde bulunduk. İkinci el satıcılarına kimlik kazandırdık. Amacımız kayıt dışılığı önlemek” diye konuştu.

TAŞIT DOLANDIRICILIĞINI ÖNLÜYORUZ

Tüfenkci, sözlerinin devamında, “Burada en önemli nokta, aldığınız araç için size ‘araç temiz’ denilmişse, bunun garantisini verme zorunluluğu getirdik. Aynı zamanda bu düzenlemeyle en fazla 3 araç alıp satabilirsiniz. Eğer 3’ten fazla olursa bu ticarete dönüştürmek demektir. Normal bir vatandaş için bu durumlar geçerli değil. Yine expertiz alma zorunluluğu getirdik. Ayrıca yetki belgesi alma şartı getiriyoruz. Tanıtım kartı olması zorunluluğu getiriyoruz. Bunun yanında, belli bir mekanda ikinci el araç satışlarının yapılmasını istiyoruz ve bunun için düzenlemeler yapacağız. Merdiven altı satışları engelleyeceğiz. Bir başka değişiklik ise, taşıt bedellerini elektronik sistem üzerinden ödeme imkanı sunuyoruz. Yani siz o parayı yatıracaksınız, noterden de geçtiği zaman o para hesabınıza geçecek. Taşıt dolandırıcılığını önleme adına bu sistemi getiriyoruz” sözlerine yer verdi.

Bakan Tüfenkci, ayrıca internetten alışveriş yapma mağduriyeti hakkında konuştu, güven damgası sisteminin oluştuğunu belirtti. Tüfenkci, kaçakçılıkla mücadele konusunda elde edilen başarıları anlattı, 16 Nisan Halk Oylaması’ndan sonraki süreci değerlendirdi ve yeni dönem hakkında konuştu.







TÜRKAN YILDIZ