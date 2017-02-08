08 Şubat 2017 Çarşamba

2 DEAŞ’lı gözaltına alındı

Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen iki kişinin gözaltına alındığını belirtildi. Biri Suriye uyruklu iki kişinin evlerinde yapılan aramada ise bol miktarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanların ele geçirildiğini de bildirildi.

06 Şubat 2017 Pazartesi 09:38
2 DEAŞ’lı gözaltına alındı

  Malatya Valiliği’nden terör örgütü operasyonlarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada; “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakî yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilenlerle ilgili olarak yapılan etkin mücadele kapsamında; DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslar ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüz Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli olarak yürüttükleri çalışmalar neticesinde iki adrese yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda biri Suriye uyruklu üniversite öğrencisi, diğeri de Türk vatandaşı olmak üzere iki şahıs yakalanarak gözaltına alınmışlardır” ifadelerine yer verildi.

   Valilik, yapılan aramalar neticesinde şüphelilerin ikametlerinde bol miktarda dijital malzemeler ve örgütsel dokümanların da ele geçirildiğini duyurdu.

HABER MERKEZİ
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