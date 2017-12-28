Büyüklüğü ve sağlamlığı açısından Malatya’da bugüne kadar yapılan kazılarda ele geçirilen diğer eserlerden farklı olan tarihi küp, ziyaretçileri bekliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Malatya Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Kenan Özdaş, Doğanşehir’de bir vatandaşın bahçesinde yaptığı kazı sonucu eseri gördüğünü ve daha sonra kendilerini arayarak bilgi verdiğini söyledi.



“BİR AN ÖNCE TAŞIMAMIZ GEREKİYORDU”

Alınan bilgi doğrultusunda Müze Müdürlüğü ekiplerinin söz konusu alana giderek, inceleme yaptığını ifade eden Özdaş, “İnceleme sonucunda mevzuatımız kapsamında olan korunması gereken bir küpün olduğu tespit ediliyor. Daha sonra yapılan arşiv aramasında söz konusu alanın tescilli ve tespitli yerlerden olmadığı anlaşıldığından küpün kaçak kazılar tarafından zarar görmemesi için bir an önce küpün söz konusu alandan çıkarılarak taşınması gerekiyordu. Bu doğrultuda kazı çalışmaları aşama aşama belgelenerek küpü kurtarma kazısına başlandı. Kurtarma kazısı tamamlandıktan sonra müze müdürlüğü personelimiz küpü araca taşıdı daha sonra da müze müdürlüğümüzün bahçesine getirdi” şeklinde konuştu.

“RESTORASYON GEÇİRMEMİŞ TEK ESER”

Küpün Müze Müdürlüğü envanterinde yer alan eserlerle kıyaslandığında form, görünüm ve pişmiş toprak özelliği itibarıyla Roma Dönemi'ne ait olduğunun belirlendiğini kaydeden Özdaş, “Envanter kayıtlarımıza göre bu büyüklükte ve sağlamlıkta, restorasyon geçirmemiş tek eser bu diyebiliriz. Böyle sağlam bir eserimiz yok” ifadelerini kullandı.

Kazı çalışmalarının ardından ekiplerin tekrar söz konusu alana gittiğini dile getiren Özdaş, yapılan incelemede alanda daha çok kültür varlığı çıkarılabileceğinin tespit edildiğini söyledi. Özdaş, “Sınırlar belirlendi, bu yerin tescili için Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'ne öneride bulunduk. Daha sonra gerekli işlemler yapılacak, bu süre 2 ayı bulabilir” dedi.



“DÖNEMİN BUZDOLABI OLARAK KULLANILMIŞ”

Küp hakkında da bilgi veren Özdaş, “Küpümüz geniş yayvan ağızlı, dışa taşkın ağızlı, kısa boyunlu, geniş gövdeli ve sivri dipli bir forma sahip. Kademeli olarak boyun ve gövde bölümlerinde kabartma tekniği ve baskı tekniği ile yapılmış yapıya sahip bir set bulunmaktadır. Dönemin buzdolabı olarak kullanılmıştır. Küpü bundan sonra daha korunaklı bir yere alacağız” diye konuştu.

İHA