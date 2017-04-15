Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin arpa sıkıntısı bir nebze olsun giderildi. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından getirilen bin ton arpanın yetiştiricilere 89 kuruştan dağıtılacağını dile getiren Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, dün TMO’da bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

2 yıldır ciddi anlamda bir kuraklık yaşadıklarını hatırlatan Başkan Taneli, kurak nedeniyle de yem fiyatlarının artışıyla ilgili bir sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

DEVLETİMİZİ YANIMIZDA GÖRDÜK

Bundan 1 ay önce de 600 ton civarında Malatya’ya arpa getirdiklerini dile getiren Başkan Taneli, “Ne yazık ki, Malatya da bundan etkilendi. 2016-2017 yılı arasında Malatya’ya 4 bin 500 ton civarında Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) depolarında arpamız vardı. O arpaları dağıttık. Fakat arpa fiyatları buğday pazarında esnafların aleyhine ciddi anlamda yükseldi. Bazıları bunu fırsat bildiler. Ama Allah’a şükürler olsun devletimizi yanımızda gördük. Toprak Mahsulleri Ofisi de çiftçinin kara gün dostudur. Biz böyle biliyoruz. Eğer Toprak Mahsulleri Ofisi bugün bu arpayı buraya getirmeseydi Malatya Buğday Pazarı’nda arpa fiyatları 1,5 TL’ydi. 2016-2017 yılları arasında gelen 4 bin 500 ton arpayı biz 89 kuruşa Malatyalı yetiştiricilere sattık. Maliye kaydı bulunanlara arpayı veriyoruz. Bundan 1 ay önce 600 ton civarında bir arpa daha getirdik” şeklinde konuştu.

ÜRETİCİYİ BOĞMASINLAR

Başkan Taneli, şunları kaydetti:

“Getirdiğimiz bu arpayı da yetiştiricilerimize dağıttık. O zaman arpanın kilosu 1,2 TL’ye kadar çıkmıştı. Biz arpayı getirdikten sonra fiyatlar geriledi. Arpa dağıtıldıktan sonra arpa fiyatları yeniden yükseldi. Şu anda ise bin ton civarında bir arpa getirdik. Ve kilosunu 89 civarında yetiştiricilerimize veriyoruz. Arpayı stok edenler var. Bizim asıl gayemiz stok edilen arpaların dışarıya çıkarılması. Fırsatçılık yapmasınlar. Üreticiyi boğmasınlar. Ben buradan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu’na, Bölge Müdürümüz Ramazan Yavaş’a, Malatya Ajans Amiri Eyüp Doğan Şahin’e de teşekkür ediyorum. Bu konuda bizlere ciddi anlamda katkıları oldu. Malatya’da bulunan çiftçiler için ellerinden gelen tüm yardımı yaparak getirilen arpaları adaletli bir şekilde dağıttılar. Benim üreticilere tavsiyem birliğimizi üye olmayanların birliğe acil bir şekilde üye olmaları. Üye olmayan üreticilerimize ulaşamıyoruz. Bu yüzden de üreticilerimizin bazıları sıkıntı yaşıyor. Üreticilerimizin bu yönden duyarlı olması lazım.”

BAKAN TÜFENKCİ OLMASAYDI ARPA GETİREMEZDİK

Ayrıca Malatya’ya 4 bin ton civarında yine arpanın geleceğini belirten Başkan Taneli, “Üreticilerimize arpalar hayvan sayılarına göre arpalar dağıtıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci olmasaydı bu arpayı buraya getiremezdik. Siyasilerimize de teşekkür ediyoruz. Valimizin bizlere oldukça fazla katkısı oldu. Ona da teşekkür ediyorum. Malatya olarak 6 bin ton arpa talebimiz var. Şu anda 1,5-2 bin tona yakın arpa geldi. Daha Malatya’ya 4 bin ton arpanın gelmesini bekliyoruz. 1 ay sonra da ekinlerimiz çıkacak. Artık piyasadakiler, spekülatörler bunu yapamayacak. Biz bu sıkıntıyı bir şekilde çözeceğiz ve arpayı depolayanların arpaları da depolarında kalacaktır. Bundan sonra bizim üzerimizde oyun oynayamayacaklar” diye konuştu.











MUTLU SARIGÜL