Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve Taşınır Rehni Sicili Paneli’ne katıldı.

Panelde konuşan Bakan Tüfenkci, kanunun getirdiği yeni imkanları anlattı, taşınır rehnine ilişkin 1 yıllık rakamları paylaştı.

Bir sene içerisinde 8 bin 179 tescil işlemi, 465 terkin ve 20 de diğer işlemler olmak üzere toplam 8 bin 678 işlem yapıldığını bildiren Bakan Tüfenkci, “Bu işlemlere yönelik başvuruların 5 bin 847’si elektronik ortamda yapılmış. Yine 2 bin 103’ü de yazılı ortamda, noterlerde yapılmış. Bunun yanı sıra 364’ü de elektronik imzayla gerçekleşmiş. Bütün işlemleri notere gitmeden de elektronik ortamda yapma imkânınız var” ifadelerinde bulundu.

135 MİLYAR LİRALIK FİNANSMAN

Bakan Tüfenkci, Taşınır Rehni Sicili ile ticari aktörlere 135 milyar TL, 10 milyar Dolar, 4 milyar Euro finansman imkânı sağlandığını vurgulayarak, “Bu finansman imkânından da en fazla tacirlerimiz yararlandı” diye konuştu.

Sağlanan finansmanın yaklaşık 128,5 milyar TL’lik kısmını tacirlerin kullandığını aktaran Tüfenkci, esnafların kredi kuruluşlarından 2,1 milyar TL, çiftçilerin ise kredi kuruluşlarından 8 milyon TL finansman imkânına kavuştuğunu belirtti.

TEMİNATLAR…

Taşınır rehni ile artık kredi kuruluşlarına da alternatifin olduğunun altını çizen Bakan Tüfenkci, kanun ile tacir ve esnafların birbirlerinin yatırımlarının finanse edebilmelerine imkan sağlandığını vurguladı ve şöyle devam etti:

“Bu yasayla beraber özellikle sizlerin varlık yapılarında önemli yer tutan stok alacakların yanı sıra hammadde, kazanç, iratlar, kira gelirleri, lisans ve ruhsatlar ticari plaka ve ticari hat ile ticari projelerde teminat olarak gösterilebiliyor. Hatta şimdiye kadar mesela çiftçilerimiz hayvanları rehin olarak gösteremiyorlardı, Ziraat Bankasına gittiğinde illa bir başka kefil veya gayrimenkul teminatı istiyorlardı. Şimdi bu yasayla beraber ellerinde bulunan hayvanları da başka hiçbir şeye ihtiyaç olmadan teminat olarak gösterebiliyorlar.”

TİCARİ PLAKA VE HAT REHİN ALINDI

Bakan Tüfenkci, Taşınır Rehni Sicili sistemiyle bir yılda 8 bin 179 rehin sözleşmesi imzalandığını, vatandaşın kredi çekebilmek için en çok alacaklarını rehin gösterdiğini belirtti.

Tüfenkci, rehinlerde ikinci sırayı makine ve teçhizatların, üçüncülüğü stokların aldığını ifade etti ve bu rehinlere ilişkin rakamları paylaştı.

Tüfenkci, “697 tacirin 56 bin 88, 38 esnafın 208 adet makine ve teçhizatı, 101 tacirin 11 bin 384 adet stoku rehin alındı. 594 tacirin 743, bin 737 esnafın bin 784 adet olmak üzere toplam 2 bin 331 ticari plaka ve hattı rehin alındı” dedi.

2018 İÇİN YETERLİ DEĞİL

Taşınır rehni karşılığında en fazla finansman sağlayan tacirleri bankalar ve finansal kuruluşların izlediğini aktaran Tüfenkci, bunu da Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) takip ettiğini kaydetti.

Modelin toplum tarafında bilinirliğini artırmak için daha çok çalışacaklarını belirten Tüfenkci, “Bu rakamlar başlangıç için iyi ama 2018 için yeterli değil” dedi.