25 Mayıs 2017 Perşembe

2 bin metrelik kısım tamamlandı

Hamidiye ve Mollakasım mahallelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmaları yerinde inceleyen MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, yaklaşık 4,2 milyon TL maliyetinde olan 15.2 kilometre içme suyu hattının 2 bin metrelik kısmını tamamladıklarını söyledi.

25 Mayıs 2017 Perşembe 11:15
2 bin metrelik kısım tamamlandı

  Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla 50 yıl hizmet verecek sağlam altyapı için merkez ‘Hamidiye ve Mollakasım’ mahallelerinde Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarına devam ediyor.

‘ÖLÇMEZSEN YÖNETEMEZSİN’
  “Ölçmezsen yönetemezsin” prensibiyle yola çıkan MASKİ Genel Müdürlüğü Malatya Merkez mahallelerindeki Ölçülebilir Alt Bölge (DMA) çalışmalarıyla depolarda bulunan mevcut suyun kullanımını kontrol altına alarak kayıp- kaçak su oranını azaltmayı hedefliyor. Hamidiye ve Mollakasım mahallelerindeki çalışmaları yerinde gözlemleyerek değerlendirmede bulunan MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, yaklaşık 4,2 milyon TL maliyetinde olan 15.2 kilometre içme suyu hattının 2 bin metrelik kısmını tamamladıklarını söyledi.

ESKİ HATLAR, DUKTİL BORULARLA DEĞİŞİYOR
 Kayıp-kaçağın minimuma ineceğini ifade eden Dr. Özdemir, “Mahallelerimizde ayrıca bin 300 abone bağlantısı, 2 adet debimetre vana odası çalışmaları yapılacak. Sistemli bir şekilde devam eden ve her yapılan işin kayıt altına alındığı çalışmalarımızda eski hatların tamamı iptal edilerek 50 yıl dayanıklı duktil borular ile değiştiriyoruz. Bu sayede daha sağlıklı içme suyu kullanımını hedefliyoruz. Çalışmalarımız neticelendiğinde şebekelerin bakım onarım ve işletmeleri kolaylaşacak. Kayıp-kaçak su oranı minimuma inecek. Özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.





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