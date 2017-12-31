Yeşilay Malatya Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Projesi kapsamında eğitim veren Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Ekibine teşekkür yemeği tertip etti. Burada konuşan Yeşilay Malatya Şube Başkanı Dr. İbrahim Keleş, proje kapsamında emek veren Milli Eğitim camiasına teşekkür için bu toplantıyı tertip ettiklerini belirterek, bu proje kapsamında yaklaşık iki bin yetişkine sigara, alkol, kumar, madde ve teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildiğini, talep gelen kurumlarda da aynı şekilde eğitimlerin devam edeceğini bildirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ise, duyarlılıkları ve çalışmaları için Yeşilay Malatya Şubesi Yönetim Kuruluna teşekkür etti. Tatlı, bu projenin devamı olarak, Malatya’da görev yapan tüm öğretmenlere bağımlılıkla mücadele eğitimi verileceğini kaydetti. Malatya İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener de, daha önce Malatya’da görevli 400 rehber öğretmene Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitimi verildiğini, bu rehber öğretmenlerin de okullarındaki öğrencilere eğitimler verdiğini söyleyerek bu şekilde toplumun bağımlılık konusunda daha da bilinçlendiğini söyledi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Kemal Şener, Yeşilay Malatya Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lütfi Hangün ve Battalgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Tevfik Gören katıldı.



İHA