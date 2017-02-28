Malatya’da, Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında geçici süreli olarak 2 bin kişiye istihdam sağlanacağı bildirildi. 35 yaş üstü vatandaşlara yönelik açılan bu kontenjan için İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşurken, başvuruların ilk günü olduğu için böyle bir yoğunluğun yaşandığı ifade edildi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

6 ay süreli olarak çalıştırılmak üzere açılan bu kontenjana göre, belediyeler, özel idareler, müftülükler ve diğer kamu kurumlarında 2 bin kişinin geçici olarak istihdam edileceği bildirildi. TYP kapsamında açılan bu kontenjana başvurmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurumun önünde bekleyen vatandaşlar, uzun saatler boyunca sırasını bekledi.

UMUT EDİYORUZ

35 yaş üstü, mesleği olmayanlara olarak projelendirilen TYP kapsamında başvuruların 5 gün süreceği bilgisi edinildi. Kabul edilen kişilerin, 15 Mart’tan itibaren kurumlarda çalışabileceği de edinilen bilgiler arasında. Öte yandan, vatandaşlar da sabahın çok erken saatlerinden itibaren sıraya girdiklerini ve beklediklerini, işe alınmak için de umut ettiklerini ifade ettiler.

TÜRKAN YILDIZ