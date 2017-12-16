Düşey levhalama çalışmaları kapsamında da şehir merkezi ve ilçelerde 468 kilometre uzunluğundaki yol hattında, toplam 9 bin 173 adet tazim, tehlike ve bilgilendirme levhalarının montajının tamamlandığı ve çalışmalar sonucunda özellikle gidecekleri adresi tam olarak bilmeyen sürücülerin zaman ve yakıttan tasarruf ederek daha kısa sürede istedikleri yerlere ulaştıkları ifade edildi.

TRAFİK KESİLMEDEN ÇALIŞMA YAPILDI

Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar sırasında 2017 yılı içerisinde Malatya’da ilk defa termoplastik (sıcak yol çizgi çalışması) yol çizgi çalışmaları gerçekleştirildi. Şehir merkezinde trafik akışının yoğun olduğu ana cadde ve sokaklarda uygulanan çalışma sırasında trafik hiç kesilmeden uygulama yapılırken; şu ana kadar 3 etap halinde tamamlanan termoplastik uygulama ile 18 bin metrekare çizgi çalışması bitirildi. Araç ve yayaların daha güvenli ve konforlu bir şekilde yolculuk yapabilmeleri için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği dile getirildi.

HABER MERKEZİ