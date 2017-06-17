Fırat Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Koordinatörü Dr. Cem Özcan, bölge genelinde kadavradan alınan organ bağışının çok düşük olduğunu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerindeki 12 ilde 2 bin 283 hastanın organ nakli beklediğini söyledi.

MALATYA, YILLIK 300 NAKİL YAPIYOR

Diyarbakır Bölge Koordinasyon Merkezine bağlı Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Van, Siirt, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Mardin ve Batman olmak üzere 12 ilde 2 bin 283 hasta organ nakli bekliyor. Bölgede 3 bin 600 hemodiyaliz hastası görülürken, bunlardan sadece bin 100'ünün bekleme listesine kayıtlı olduğu öğrenildi. Yine 2 bin 283 hastadan 333’ü karaciğer ve 850'si ise kornea nakli bekliyor. Bölge genelinde yıllık 100 böbrek nakli yapıldığını ifade eden Fırat Üniversitesi Hastanesi Organ Nakil Merkezi Koordinatörü Dr. Cem Özcan, Malatya’nın karaciğer naklinde önemli olduğunu ve yıllık yaklaşık 300 nakil yaptığını, Elazığ'ın bölgede yeni merkez olmasına rağmen bu yıl 6 nakil yaptığını dile getirdi. Merkeze bağlı 12 il olduğunu aktaran Özcan, “Bugünün kayıtlarıyla bölgede bin 100 hasta böbrek, 333 hasta karaciğer ve yaklaşık 850 hasta ise kornea nakli beklemektedir” dedi.

3 bin 600 hemodiyaliz hastasının sadece bin 100'ünün bekleme listesine kayıtlı olduğunu vurgulayan Özcan, “Yaş skalası çok geniş olmakla beraber 11 yaşından tutup 85 yaşına kadar hemodiyalize giren hastamız mevcuttur. Elazığ'da 7 tane hemodiyaliz merkezi mevcut. Bunların 4 tanesi kamu, 3 tanesi özeldir" diye konuştu.



ELAZIĞ BU YIL 6 NAKİL YAPTI

Elazığ'ın daha yeni bir nakil merkezi olduğunu aktaran Özcan, "Bu yıl içerisinde 6 tane nakil yaptık. Bölgemizde 5 tane böbrek nakil merkezi var. Bunlarda toplam yıllık 100 tane böbrek nakli yapılıyor. Karaciğer nakli için de Malatya önemli durumdadır. Nakilde yıllık yaklaşık 300 hasta potansiyeli var. Bölgemizde Malatya’nın dışında Fırat Üniversitesi ve Harran Üniversitesi hastanelerinde de karaciğer nakli yapılıyor" dedi.

ORGAN NAKLİ ÇOK DÜŞÜK…

Bölge genelinde kadavradan alınan organın çok az olduğunu dile getiren Özcan, “Bölgemizde birinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesinin organ bağışlaması çok düşük bir oranda. Bölgesel olarak Türkiye standart ortalamasının çok altındayız. Böbrek hastalarımızın diyaliz gibi bir önemli lüksleri olabiliyor. Ama karaciğer, kornea veya diğer organ hastalarının böyle bir imkanları yok” şeklinde konuştu.

HASTALAR ORGAN BEKLİYOR

Elazığ'da 5 yıldır haftada 3 gün diyalize giren Mehmet Sıddık Ararat, “Organ bağışları az olduğu için böbrek nakli eziyetini çekiyoruz. Benim böbreklerimi kaybetmemin sebebi hipertansiyon hastası olmamdı. Vatandaşların organ bağışı yapmasını önemle rica ediyoruz” diyerek organ bağışının önemine dikkat çekti.

İHA