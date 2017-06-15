Trakya Roman Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine yüklü miktarda bağış gerçekleştiren hayırsever iş adamı Sedat Dertli, amaçlarının bir nebze de olsa ihtiyaç sahiplerinin kalplerine dokunmak olduğunu belirtti.

TROYDEM ARACILIK EDİYOR

Yaklaşık 25 yıldır Edirne’de faaliyet gösteren bir tekstil firmasının Genel Müdürü Malatyalı iş adamı Sedat Dertli, çalışanlarının büyük bir kısmının Roman vatandaşlardan oluştuğunu belirterek, "TROYDEM hem roman vatandaşların hem de engelli vatandaşların yardımlarına koşan bir derneğimiz. Bizim fabrikamızda da çalışan ciddi oranda bir roman vatandaşı çalışanlarımız var. Amacımız, çalışanlarımızın yakınlarına, komşularına bir yardım etmek, onlara destek olmak bu mübarek Ramazan ayında. TROYDEM de bize bu konuda aracılık ediyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz istiyoruz ki; bu Ramazan’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın en azından elimizden geldikçe bir nebze onların bu tür ihtiyaçlarına yardımcı olmak istiyoruz" dedi.

BAYRAMA KADAR ULAŞTIRILACAK

Trakya Roman Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Gizem Arı ise yapılan gıda yardımlarının ve bakiye yüklü market kartlarının en kısa süre içerisinde ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılacağını söyledi. Arı, yardımlarından dolayı teşekkür etti. Trakya Roman Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Makas da, hayırsever iş adamı Sedat Dertli tarafından gerçekleştirilen bakiye yüklü market kartlarının ve erzak yardımlarının yaklaşık 2 bin aileye Ramazan Bayramı’na kadar ulaştırılacağını dile getirdi.

İHA