Hekimhan ve Kuluncak’ta 29 Kasım 2015 tarihinde meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremin üzerinden 2 yıl geçti. Depremde Hekimhan ilçesinde bin 750, Kuluncak ilçesinde ise 234 binada hasar oluştu. 2 bine yakın afetzede, 2 yıldır devletten yardım beklerken, iddiaya göre, Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmadıkları için hak sahibi olamadılar. Alınan bilgilere göre Hekimhan’da 16, Kuluncak’ta ise 3 konut DASK yaptırdıkları için hak sahibi olabildi. Diğer afetzedeler ise yüzüstü bırakıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, depremin 2. Yılında yazılı bir açıklama yaparak bürokratik engellerin ortadan kaldırılıp afetzedelere yeni ev yapılmasını istedi.

“YÜZLERCE KEZ DEĞİŞTİRDİLER”

Ağbaba, “29 Kasım depreminin üzerinden 2 yıl geçti. Hekimhan ve Kuluncak, 2 yıldır devleti arıyor ama bulamıyor. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu Hekimhan ve Kuluncak’taki afetzedelerin hak sahibi olmalarını engelliyor. İlgili yasaya göre afetzedelere devletin yardım edebilmesi için afet tarihinde geçerli olmak üzere zorunlu deprem sigortası poliçesi istenmektedir. Köydeki kerpiç evin sigortası mı olur? Rakamlar gösteriyor ki 2 bin afetzededen sadece 19’u deprem sigortası yaptırmış. Geri kalan depremzedeler devletten 1 kuruş yardım alamıyor. Yandaşları daha çok para kazansın diye 15 yıldır yüzlerce kez ihale yasalarını değiştirenler, depremde evleri yıkılan fakir fukara için bir yasal değişiklik yapamıyor mu? AKP, hiçbir zaman mağdurun yanında olmadı. Hekimhan ve Kuluncak bunu bir kez daha yaşayarak gördü” ifadelerini kullandı.

“İPE UN SEREN HÜKÜMETTİR”

“Devlet, mağdur yaratan değil, mağduriyeti giderendir” diyen Ağbaba, “Hak sahipleri 2 yıldır oyalanıyor. Kış ayları yaklaştı. Evsiz-barksız bir kışa daha girmeleri isteniyor. Derin çatlakların oluştuğu evlerde yaşamaya mahkum ediliyor. Ağır hasarlı evlerde üzücü bir olay yaşanırsa bu sorumluluk, yasalarıyla depremzedelerin yeni ev sahibi olmalarını engelleyenlerindir. Depremden canlarını kurtaran insanların başlarına herhangi bir şey gelirse bunun sorumlusu ipe un seren Hükumettir. İlgili yasalar en kısa sürede değiştirilerek depremzedelerin sorunları çözülmelidir” ifadelerinde bulundu.

HABER MERKEZİ