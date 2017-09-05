Hekimhan İlçesi Güzelyurt Mahallesi’nde 2016 tarihinde ihalesi yapılan Karamahmut Göleti ve sulama inşaatında çalışmalar sürüyor. Hekimhan ilçesinde yaşanan su sıkıntısına çare olarak düşünülen gölette, inşaatın ardından tarım arazilerine sulama borularının montajının yapıldığı öğrenildi. DSİ tarafından yapımı devam eden gölet inşaatının, Hekimhan ilçe merkezinin yaklaşık 10 kilometre güneybatısında Corcut deresi üzerinde yapıldığı belirtildi.

Güzelyurt Kararnahmut Mahallesi’ne ait sulanması planlanan 2 bin 740 dekar tarım arazisi suya kavuşmuş olacak.

DSİ, 9 GÖLET YAPIYOR

Öte yandan DSİ Elazığ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Battalgazi Şahnahan (A+B+C) Sulaması Rehabilitasyon Proje Yapımı kapsamında tarım arazisinin sulanması amacıyla hizmet alımı ihalesine çıkıldığı bildirildi. Bu arada DSİ Genel Müdürlüğü koordinesinde Malatya’da yapımı devam eden 9 göletin inşaat çalışmalarının devam ettiği de verilen bilgiler arasında. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden çalışmalar ise şu şekilde:

“Karaçayır Göleti, Karadere Göleti, Ayvalı Göleti, Erkenek Göleti, Budaklı Göleti, Kurşunlu Göleti, Elmalı Göleti, Yaygın Göleti ve Bicir Göleti.”

TAHİR ÖZÇELİK