Cumhurbaşkanlığı sisteminin siyasi, sosyolojik, tarihi ve hukuki açılardan ele alınacağı “Gençlerin Gözüyle Yeni Cumhurbaşkanlığı Sistemi ve Anayasadaki Değişiklikler” konulu ulusal sempozyum, 3 Mart 2017 Cuma günü özel bir otelde başlayacak.

5 OTURUM YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre; 3-4 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan sempozyuma, 81 ilden 500 genç katılacak. İki gün sürecek olan sempozyumda ilk olarak açılış konuşmaları yapılacak ardından da 5 oturum ile sempozyuma devam edilecek. Sempozyumun 3 Mart Cuma günü yapılacak olan 1.oturumunda; “Türkiye’de Sistemin Reformuna İlişkin Tartışmalar ve Türkiye’de Niçin Yönetim Sistemi Değişikliğine İhtiyaç Var?”, 2. oturumda “Anayasa Değişikliğinin Politik Hukuk Yaklaşımları/Felsefesi, Niteliği, Özellikleri ve Temel Yaklaşımlar”, 3. oturumunda “Anayasa Değişikliğinin Pozitif Hukuk İçeriği; Hükümet Modeli Hükümleri, Diğer Hükümler”, 4. oturumunda ise “Cumhurbaşkanlığı Sistemi Çerçevesinde Kuvvetler İlişkisi ve Kuvvetler Ayrılığına İlişkin Esaslar” konuları ele alınacak. 4 Mart Cumartesi günü devam edecek olan sempozyumun 5. oturumunda da “Uluslararası İlişkiler Açısından Anayasal Değişimin Önemi” konuları hakkında değerlendirmeler yapılacak.

KATILACAK İSİMLER…

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılacak olan sempozyuma, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, AK Parti Genel Sekreteri Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AK Parti Milletvekili Markar Eseyan, AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Ogan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Av. Özlem Zengin, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş, HSYK Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Nadi Kolukısa, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, TDBB Genel Sekreteri Dr. Fahri Solak, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozlağan, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Gazi Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, Gazi üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şahin, SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Yrd. Doç. Dr. Nebi Miş, SETA Siyaset Araştırmacısı Doç. Dr. Serdar Gülener ve PODEM Başkanı Can Paker’in katılacağı bildirildi.

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