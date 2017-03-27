Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Selahattin Menteş’in babasının cenaze töreni için Malatya’ya gelen Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Malatya Adliyesi’ni ziyaret etti.

Beraberindeki heyet ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, Başsavcı Ergül Yılmaz, Başsavcıvekili Mehmet Badem, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Fidan ve 1 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Koç ve adliye çalışanları ile Baro Başkanı Enver Han tarafından karşılandı.

17 BİN METREKARE KAPALI ALAN

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek’in adliye ziyaretinde Beylerderesi bölgesinde 27 dönümlük alana yapılması düşünülen yeni adliye sarayı yapım projesinin konuşulduğu öğrenildi. Müsteşar Kenan İpek’in Bakanlık olarak projeyi yakındna takip ettiklerini belirttiği ve yeni adliye binasının 2 ay içerisinde yapım ihalesine çıkartılacağını söylediği öğrenildi. Malatya’da yapılacak olan yeni adliye sarayının, Malatya’ya özel bir proje olarak tasarlandığı ve kendisine has özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Adliye sarayının 17 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı ve yeni projenin 53 bin metrekare kapalı alana sahip olacağı öğrenildi.

YETERSİZ KALMIŞTI

Malatya’daki mevcut Adliye Sarayı 1992 yılında yapılmış olması ile birlikte, 28 adet duruşma salonu bulunuyor. Fiziki yetersizlikler ile birlikte büyük sorunlar oluşturan mevcut adliye sarayında, şehrin gelişmesi ile beraber sıkıntılar oluşmuştu.

“BİR AN ÖNCE SON BULSUN”

Öte yandan Adalet Bakanlığının 2016 yılı bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yeni adalet sarayı ile ilgili projeyi gündeme getirmişti. Ağbaba, “Malatya’daki Adliye Sarayı maalesef 1992’de yapılmış, 28 adet duruşma salonu bulunuyor. Fiziki yetersizlikler büyük sorunlar oluşturuyor. Mahkeme ve adliye birimleri binaya yetmiyor. Malatya Adliye binasında maalesef adalet çok tecelli etmiyor. Malatya Beylerderesi bölgesinde yeni adalet binası yapılması için işlemler başlatıldı. 27 dönüm olan alan, yeni adalet sarayı için tahsis edildi. 2014 yılından beri işlemler devam ediyor. 2015 yılı başında projesi yapıldı, ihalesi yapıldı ama aradan bir yıl geçmesine rağmen maalesef ortada bir gelişme yok. Ancak, bakanlık tarafından bütçe aktarımı bir türlü gerçekleştirilmedi. Adalet Sarayı’nın projesi hazır, yeri hazır, bürokratik işlemlerin bitirilmesini bekliyoruz. Malatyalıların çektikleri çilenin bir an önce son bulması için Bakanlığın harekete geçmesini bekliyor. Ayrıca, Malatya 772 bin nüfusa sahip, bölgenin en önemli şehirlerinden birisi. Bölge Adliye mahkemelerinin birinin de mutlaka Malatya’ya kazandırılması, Malatya’ya kurulması gerekiyor. Bu konuda Malatyalılar ilgi bekliyor” ifadelerine yer vermişti.

TAHİR ÖZÇELİK