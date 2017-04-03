Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Malatya Barosu avukatlarından Mehmet Akif C. ile Arif B., FETÖ üyesi olma ve örgütün kriptolu iletişim programı ByLock'u kullanma iddiasıyla gözaltın alındı.

SANIK AVUKATLARI…

Avukatlar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen avukatlar savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle Malatya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe alınan ifadelerin ardından iki avukat hakkında tutuklama kararı verildi. Öte yandan iki avukatın da Malatya Adliyesi’nde yürütülen çok sayıda FETÖ soruşturması ve davasında sanık avukatı olduğu öğrenildi.

TAHİR ÖZÇELİK