Bir dönem profesyonle lige kadar yükselen Pütürge Belediyespor, ligin yeni takımı Şire Pazarı’nı 7- 0 ile geçerek haftanın fark yaratan ekibi oldu. Ligin ilk haftasında oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle;
2. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LİGİ 1.HAFTA
Kale Gençlerbirliğispor 4–1 Malatya Galataspor
Çöşnük Gençlikspor 1 - 1 Doğanyol Belediyespor
Çatyol Belediye Spor 1 - 0Tandoğan Spor
Konak Bld. Spor 1 - 2 Hekimhan Spor
Pütürge Bld. Spor 7 – 0 Şire Pazarı Spor
Arapgir Spor 2 - 2 M.İdmanyurdu
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!