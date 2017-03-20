Bir dönem profesyonle lige kadar yükselen Pütürge Belediyespor, ligin yeni takımı Şire Pazarı’nı 7- 0 ile geçerek haftanın fark yaratan ekibi oldu. Ligin ilk haftasında oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle;

2. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LİGİ 1.HAFTA

Kale Gençlerbirliğispor 4–1 Malatya Galataspor

Çöşnük Gençlikspor 1 - 1 Doğanyol Belediyespor

Çatyol Belediye Spor 1 - 0Tandoğan Spor

Konak Bld. Spor 1 - 2 Hekimhan Spor

Pütürge Bld. Spor 7 – 0 Şire Pazarı Spor

Arapgir Spor 2 - 2 M.İdmanyurdu

MEHMET KIROĞLAN