20 Mart 2017 Pazartesi

2. Amatör start aldı

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 2016 – 2017 futbol sezonu hafta sonu oynanan müsabakalarla başladı. 12 takımın yarıştığı ligin ilk maçlarında en göz alıcı skoru Pütürge Belediyespor aldı.

20 Mart 2017 Pazartesi 11:05
2. Amatör start aldı

 Bir dönem profesyonle lige kadar yükselen Pütürge Belediyespor, ligin yeni takımı Şire Pazarı’nı 7- 0 ile geçerek haftanın fark yaratan ekibi oldu. Ligin ilk haftasında oynanan müsabakalarda alınan toplu sonuçlar şöyle;

2. AMATÖR KÜME BÜYÜKLER LİGİ 1.HAFTA

Kale Gençlerbirliğispor 4–1 Malatya Galataspor  

Çöşnük Gençlikspor 1 - 1 Doğanyol Belediyespor

Çatyol Belediye Spor 1 - 0Tandoğan Spor              

Konak Bld. Spor 1 - 2 Hekimhan Spor       

Pütürge Bld. Spor 7 – 0 Şire Pazarı Spor   

Arapgir Spor 2  - 2 M.İdmanyurdu

MEHMET KIROĞLAN
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