1960’lık teller tehlike saçıyor

Yeni Sanayi Sitesi’nin sorunları bitmiyor. Uzun zamandan esnaflarının problemi bulunduğunu anlatan ve sorunların çözümü noktasından ilgililerden destek isten Malatya Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mahmut Kavuk, önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni Sanayi Sitesi’ndeki esnafların sorunlarından bir tanesinin çöp vergileriyle ilgili olduğunu ifade eden Başkan Kavuk, çöp vergileri yüksek olduğu için esnafların ödeme sıkıntısı çektiğini yineledi ve ödeme sıkıntısı çeken esnaflar için borçlar konusunda yardım istedi.

KOLLARINA YENİ İŞ YERİ ALANI VERİLMELİ

Yeni Sanayi Sitesi’ndeki imalatçıların yer sorunuyla ilgili de konuşan Başkan Kavuk, “Yer sorunuyla alakalı biz Vali Bey’i ziyaret ettik. Yer sorunu toplumsal ve bütün esnafları ilgilendiriyor. Hükümetin çıkarttığı kararnameye göre şehir içinde bulunan imalatçıların şehir dışına alınması kararı ve bu da meclisten çıktı. Ve Malatya bu konuda Türkiye genelinden seçilen 9 pilot ilden bir tanesi. Sivas, Kayseri, Hatay, Antep, Adana gibi illerin sanayileri dışarıda ve bizim sanayi sitemiz hala şehrin içerisinde. Yeni Sanayi Sitesinin olduğu alna kuş bakışı olarak bakıldığında şehrin tam içerisinde olduğu görülür. Sivas’ta sanayi sitesini şehir dışına aldılar ve gayette güzel oldu. Oradaki imalatçılar şehir dışına çıktıkları zaman alanda bir rahatlama oldu ve mevcut yerler de birer mağaza oldu. Bizim istediğimiz bir an önce bizim sektörle alakalı mobilyacı, marangoz, keresteci aynı ağacın gövdesi ve dallarıdır, ayrılamazlar, bu iş kollarına yeni iş yeri alanı verilmeli” diye konuştu.

SANAYİMİZDE BÖYLE BİR ŞEY YOK!

Marangoz, mobilyacı ve kerestecilerden olaşan 600 üyelik bir yerin kendilerine yeterli olacağını belirten Başkan Kavuk, “600 üyemiz var ve 600 üyelik bir sanayi sitesi olması gerekiyor ve bu da zaten bize yeterli olacak. Bu sanayi sitesi hangi bölgede olursa olsun o bölgede bulunan tüm insanlar bu sanayi sitesinden faydalanacaklar. Çünkü kargosu, bankası, sosyal tesisi, oda binaları olacak, piknik alanı olacak. Yapıldığı zaman 30-40 yıllık değil de 100 yıla hitap edilecek şekilde yapılacak ki, hem esnaflarımıza yaralı olacak hem de bölgeye hitap edecek. Malatya şu anda çevre illerin en gerisinde. Bir Antep 7 milyar dolar ihracatı olan bir il oldu ama Malatya sadece 350 milyon dolarlık kayısı ihracatı var. Bizim sanayimizde böyle bir şey yok!” şeklinde konuştu.

FİZİKİ KOŞULLARIMIZ DÜZELTİLSİN

Elektrik telleriyle ilgili problemlerini de belirten Başkan Kavuk, “Sanayi içerisinde tehlike arz eden 1960 yılında kalan elektrik telleriyle şu anda biz imalat yapıyoruz. Ve korkunç derecede sıkıntılı, her an her şey olabilir. 20 santimetre sacın içerisinde tel geçiyor. En azından yaptığımız müracaatta bu elektrik kablolarının yeraltında olmasa bile üstten korumalı kablolarla geçirilmeli. Bizim direklerdeki fincanlar artık çürümüş vaziyette. Elektrik trafolarının içerisinde ağaç büyümüş. Bunun ileride büyük bir can ve mal kaybına neden olacağına eminiz. Geçmişte bu yüzden 3 dükkan yandı. En azından bizim fiziki koşullarımız düzeltilsin” ifadelerini kullandı.

