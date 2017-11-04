04 Kasım 2017 Cumartesi

19 şüpheliden 6’sı tutuklandı

Malatya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 11:49
19 şüpheliden 6’sı tutuklandı
 Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kent genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan ve uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik olarak son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda toplam 19 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında satışa ve kullanıma hazır vaziyette paketler halinde toplam 70 gram toz esrar maddesi, 23 gram kubar esrar maddesi, 68 adet uyuşturucu ecstacy hap ve 3 gram plaka esrar maddesinin ele geçirildiği kaydedilerek, haklarında TCK 191 suçundan yasal işlem yapılan 19 şahıstan 6’sının uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bilgisi verildi.
İHA
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