Açıklamada, şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında satışa ve kullanıma hazır vaziyette paketler halinde toplam 70 gram toz esrar maddesi, 23 gram kubar esrar maddesi, 68 adet uyuşturucu ecstacy hap ve 3 gram plaka esrar maddesinin ele geçirildiği kaydedilerek, haklarında TCK 191 suçundan yasal işlem yapılan 19 şahıstan 6’sının uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı bilgisi verildi.
Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel’in yargılanmalarına...
MHP İl Başkanı Kalı'dan adaylık açıklaması
Malatya’da su kesintisi
Bakan Tüfenkci, Malatya Tanıtım Günlerine...
Emekliler, mezarlık için otobüs istiyor
“TÜRKÇE CENNET BİR DİLDİR”
“Yüzde 92 iyileşme oranına ulaştık”
Kardeşlerimizle ekmeğimizi bölüşüyoruz
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!