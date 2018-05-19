19 Mayıs’ta tarihin akışı değişti

Çalık, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğiyle, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da bağımsızlık meşalesi yakılmış; milletimiz batı emperyalizmine karşı eşsiz bir direnişle tüm Anadolu’yu vatan kılacak siyasi ve askeri müdafaanın temelini atmıştır. Tarihi nice zaferler ve kutlu yürüyüşlerle dolu olan milletimiz, hür yaşama arzusu ve gayesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasını sağlamıştır. Şehit kanıyla sulanan Anadolu toprakları, ecdadın olağanüstü ve onurlu mücadelesi ile Türk’ün ebedi yurdu olmuştur. Biliyoruz ki; gençliğimizin benliğinde sarsılmaz bir inancın temsili yatmakta, yüreğinde Hak ve millet sevdasının timsali durmaktadır. 19 Mayıs’ın anlam ve önemine binaen Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır; bu da şüphesiz gençliğimiz sayesinde olacaktır. Bizler de bu gerçeklerin bilinci ile hareket ediyor, gençlerimize gereken hassasiyet ve önemi gösteriyor, onların gelecekte söz sahibi olabilmesinin yolunu açıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerimle; bizlere bağımsız, özgür bir ülke bırakan başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Tüm vatandaşlarımın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, gençlerimize sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum.”

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