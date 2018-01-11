Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) uygulaması ile yazışmaların hızlı ve doğru bir şekilde olduğunu ifade eden MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak kurulduğumuz günden beri yaptığımız çalışmalarla kurumsallaşmamızı tamamladık. Sahada gerçekleştirdiğimiz altyapı çalışmalarının yanı sıra bilgi işlem altyapımızı güçlendirerek Elektronik Belge Yönetim Sistemini (EBYS) hayata geçirdik. Bu sistem ile kurum içinde yapılan yazışmalarda kullanılan kâğıt israfını önleyerek çevre temizliği ve insan sağlığına katkı sağlıyoruz. Kurum içi ve dışı yazışmalarımızı hızlandıran bu sistem ile kurumda yapılan tüm yazışmaları elektronik belge olarak bilgisayar ortamında oluşturuyoruz. Belgeler, elektronik ortamda onaylanıp elektronik imza ile imzalanıyor. Bu sistem sayesinde ekstra iş yükünü ortadan kaldırdık. Kâğıttan dijital ortama taşınan işlerle kırtasiye masraflarını minimum düzeye indirdik. Uygulama kurum içinde işlemlerin daha hızlı ve koordineli yapılmasını sağlıyor. Uygulamanın kurumumuza faydası kadar çevre ve insan sağlığına da faydası var. 2015 yılında uygulamaya aldığımız Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile 108 tane ağacın kesilmesi engelleyerek zehirli gazlardan biri olan 31 ton karbondioksitin (CO 2 ) meydana çıkmasının önüne geçtik.539 ton su tasarrufu sağlamış olduk” sözlerini kaydetti.

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