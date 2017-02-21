Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 öğretmen emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

BYLOCK ÇIKTI

Yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 18 eski öğretmen emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından dün sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında bazı öğretmenlerin ise FETÖ’nün kriptolu yazışma programı ByLock’u kullandıkları tespit edildi.

TAHİR ÖZÇELİK