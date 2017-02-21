21 Şubat 2017 Salı

18 öğretmen Adliyede

Malatya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 eski öğretmen Adliyeye sevk edildi.

21 Şubat 2017 Salı 12:00
18 öğretmen Adliyede

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 öğretmen emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

BYLOCK ÇIKTI
  Yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 18 eski öğretmen emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından dün sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında bazı öğretmenlerin ise FETÖ’nün kriptolu yazışma programı ByLock’u kullandıkları tespit edildi.      

TAHİR ÖZÇELİK
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