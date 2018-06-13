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18 İsim Aday

Malatya’da yeni kurulan Turgut Özal Üniversitesinin rektörlüğü için 18 isim adaylık başvurusu yaptı.

18 İsim Aday

Malatya’da yeni kurulan Turgut Özal Üniversitesinin rektörlüğü için 18 isim adaylık başvurusu yaptı.

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:11
18 İsim Aday

Malatya Turgut Özal Üniversitesi 9 Mayıs 2018 tarihinde 7141 sayılı kanunla kabul edilen “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında kuruldu. Söz konusu kanun 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi.

KAÇ ENSTİTÜ VAR?

Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilen Su Ürünleri Fakültesi ile Ziraat Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Arapgir Meslek Yüksekokulu, Akçadağ Meslek Yüksekokulu, Battalgazi Meslek Yüksekokulu, Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu, Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu, Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu, Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden oluşuyor.

KAMPÜS DEĞİŞEBİLİR

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Kanunu ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre İnönü Üniversitesine bağlı iken Malatya Turgut Özal Üniversitesine bağlanan mevcut faaliyette olan Su Ürünleri Fakültesi ve Ziraat Fakültesi ile Battalgazi ve Yeşilyurt MYO’nun Eskimalatya’daki Battalgazi Kampüsünde bulunması nedeniyle, yeni üniversitenin ilk yerleşim alanının bu bölge olacağı kesinleşmişti. İleriki dönemde ise ana kampüs değişebilir.

İŞTE REKTÖR ADAYLARI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Aday Listesi’nde yer alan rektör adayları ve kadrolarının bulunduğu üniversiteler şöyle:

Ekrem Atalan – İnönü Üniversitesi
Engin Avcı – Fırat Üniversitesi
Niyazi Bulut – Fırat Üniversitesi
Müslüm Çiçek – İstanbul Nişantaşı…
Alper Durak – İnönü Üniversitesi
Ali Yılmaz Gündüz – İnönü Üniversitesi
Rıfat Güneş – İnönü Üniversitesi
İlhan İçen – İnönü Üniversitesi
Murat Kara – Erzincan Üniversitesi
Ahmet Karadağ – İnönü Üniversitesi
Süleyman Kozat – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Mehmet Kubat – İnönü Üniversitesi
Hüseyin Nursoy – Bingöl Üniversitesi
Turgay Seçkin – İnönü Üniversitesi
Ramazan Sever – Giresun Üniversitesi
Nusret Tan – İnönü Üniversitesi
İbrahim Hakkı Yılmaz – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

busabahmalatya.com

TAHİR ÖZÇELİK

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MalatyaTurgut Özal ÜniversitesiRektörBaşvuru
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