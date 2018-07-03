170 ülkede Türk vatandaşları yaşıyor

Dışişleri Bakanlığı verilerinin yanı sıra Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) ve Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) derlenen bilgilere göre, 193 ülkenin 170’inde Türk vatandaşların yaşadığı tespit edildi. Rakam olarak incelendiğinde 6 milyonun üzerinde olan vatandaş sayısının 5 milyonunun Avrupa ülkelerinde yaşadığı tespit edildi. Bunun yanı sıra, Türk vatandaşlarının çoğunlukla Kuzey Amerika, Asya, Orta Doğu ve Avustralya’da bulundukları anlaşıldı.

ÇALIŞMAK İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN KITA AVRUPA KITASI

Türklerin çalışmak için ise yine ilk tercihinin Avrupa Kıtası olduğu belirlendi. 2018 yılı itibarı ile Avrupa Kıtası'nda 1 milyon 39 bin 281 Türk işçisi bulunurken, 143 bin 325 kişi ile Amerika Kıtası'nda, 166 bin 731 çalışan ile Asya’da, 34 bin 90 ile Avustralya’da, 16 bin 987 ile de Afrika Kıtası'nda bulundukları görüldü. Öte yandan Avrupa’da bine yakın Türk kökenli vatandaşların kurduğu 150 bin firmanın bulunduğu saptandı. Bu firmaların yıllık cirosunun ise 50 milyon euro sınırına yaklaştığı belirlendi. 2017 Mayıs ayı ile 2018 Mayıs ayı arasında da yurt dışında istihdam edilmek üzere 9 bin 780 Türk işçisinin gönderildiği saptandı. Gönderilen işçiler cinsiyet bakımından incelendiğinde ise; 9 bin 752’sinin erkek, sadece 28’inin de kadın olduğu görüldü. Yurt dışına gönderilen istihdamın büyük bir bölümünü de inşaat sektörünün oluşturduğu gözlendi.

TÜRKLER EN ÇOK ALMANYA'DA YAŞIYOR

Türk vatandaşlarının en çok yaşadığı bölge Avrupa olarak belirlenirken, en kalabalık Türk nüfusunun Almanya’da bulunduğu tespit edildi. 1 milyon 629 bin 480 Türk vatandaşının yaşadığı ülkede, 544 bin 382 Türk kökenli işçinin çalıştığı saptandı. Almanya’dan sonra 459 bin 611 kişiyle Türk vatandaşının en çok yaşadığı ikinci ülke Fransa olarak belirlendi. Fransa’da çalışan Türk sayısı ise 195 bin 794 olarak görüldü. Bu ülkelerin dışında Türklerin çalışmak için en çok tercih ettiği ülkelerin başında; Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Suudi Arabistan, Avusturya, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geldi.

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