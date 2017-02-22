22 Şubat 2017 Çarşamba

17 öğretmen tutuklandı

Malatya’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 eski öğretmen çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

22 Şubat 2017 Çarşamba 11:16
17 öğretmen tutuklandı

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 18 öğretmen emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.

BYLOCK ÇIKTI
  Yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 18 eski öğretmen emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ifadesi alınan 18 öğretme tutuklama talebi ile Sulh Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikçe alınan ifadenin ardından 18 öğretmenden 17’si hakkında tutuklama verilirken bir öğretmen hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklanan 17 öğretmen Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.Soruşturma kapsamında bazı öğretmenlerin ise FETÖ’nün kriptolu yazışma programı ByLock’u kullandıkları tespit edildiği öğrenildi.     

TAHİR ÖZÇELİK
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