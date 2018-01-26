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17 İLDE FETÖ OPERASYONU

Kayseri’de FETÖ/PDY'nin gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullananlara yönelik Kayseri merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı bulunan 23 kişiden 15'i yakalandı.

17 İLDE FETÖ OPERASYONU

Kayseri’de FETÖ/PDY'nin gizli iletişim ağı olan Bylock programını kullananlara yönelik Kayseri merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltı kararı bulunan 23 kişiden 15'i yakalandı.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 11:14
17 İLDE FETÖ OPERASYONU

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün iletişim ağı Bylock programı kullandığı tespit edilen 23 şahısa yönelik Kayseri merkezli Ankara, Samsun, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Tokat, Sivas, Adana, İzmir, Antalya, Konya, Manisa, Uşak, İstanbul, Sakarya, Bingöl'de eş zamanlı operasyon yapıldı.Operasyonlarda S.S, M.Ö, E.G, H.G, F.D, E.M.E, N.P, M.F.Y, D.A, H.A, R.S, Y.A, M.A, N.F.E. ve Y.K. isimli şahıslar gözaltına alındı.
Diğer şahısların yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.busabahmalatya.com 
 

İHA

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