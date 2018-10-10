161 camide 665 kilogram atık pil toplandı

Çevre ve insan sağlığına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla geleneksel bir yapıya kavuşan “Camilerimiz Her Yönüyle Örnek” atık pil toplama yarışması için Yeşilyurt Belediyesi sınırları içerisinde bulunan 161 camiye afiş, broşür ve atık pil kutusu bırakıldı.

HACI MUSTAFA SARIHAN CAMİ BİRİNCİ OLDU

Yeşilyurt’taki toplam 161 camide toplanan 665 kg.atık pilin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayan yarışmada birinciliği 59 kg. atık pil toplayan Hacı Mustafa Sarıhan Cami olurken, ikinci 48.kg ile Köy Hizmetleri Cami, üçüncü ise 42 kilogram ile Suluköy Ömer Taneli Cami elde etti.

Yeşilyurt İlçe Müftülüğü ile cami imamların da destekleriyle 9 Temmuz ile 26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışma sonucunda dereceye giren camilerin ödülleri Yeşilyurt Belediyesi Şelale Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen törende takdim edildi.

“11 BİN 537 KİLOGRAM ATIK PİL TOPLADIK”

Ödül töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dört yıllık süreçte Yeşilyurt’ta yaptıkları yatırımlar, sosyal sorumluluk projeleri, yarışmalar ve etkinliklerde topladıkları 11 bin 537 kilogram atık pille bu alanda da örnek alınacak bir hizmette bulunduklarını söyledi.

Çevre ve insan sağlığının korunması aşamasında yaptıkları ciddi yatırımların karşılığını almaya başladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz tarafından organizasyonu yapılıp Yeşilyurt İlçe Müftülüğümüzün katkı sunduğu “Camilerimiz Her Yönüyle Örnek” yarışmamız, toplumsal duyarlılığı artırmayla birlikte gelecek nesillere temiz bir çevre, sağlıklı yaşam koşulları emanet etme anlamında büyük önem arz etmektedir. 9 Temmuz ile 26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen ve temiz bir çevre sağlıklı nesiller hedefimize katkı sunan yarışma sonucunda 161 camimize yerleştirdiğimiz atık pil kutularına toplam 665 kg.atık pilin bırakılması çevre sağlığının korunmasında önemli bir gelişmedir. Toplumun öncüleri arasında yer alan cami imamlarımızın bu konudaki duyarlı yaklaşımlarını takdir ediyorum. Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı da bu arada tebrik ediyorum, bu vesileyle hem bir araya gelelim hem de ödüllerinizi dağıtmak istedik. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’un huzur ve mutluluğuna bu projemiz ciddi katkı sağlamıştır” diye konuştu.

“146 BİN 300 METREKÜP TOPRAĞIN KİRLENMESİ ÖNLENDİ”

Camilerden toplanan atık piller sayesinde yaklaşık 146 bin 300 metreküp toprağın kirlenmesini önlediklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Kimyasalların su kaynaklarının çevremizi ve toprağımızı tehdit ettiği bir çağda yaşıyoruz. Bir tane pilden bir şey olmaz demeyelim, bir adet kalem pil yaklaşık 4 m³ toprağı kirletmektedir.Eğer pilleri olduğu gibi çevreye atılırsa insanımıza ve çevreye ciddi zararları olmaktadır. Çevre hizmetlerinde örnek alınacak yatırımlara kavuşan Yeşilyurt İlçemizde ki bütün okul, cami, siteler, kamu ve kurumlara, hastanelere atık pil toplamanın önemini anlatan broşürleri ve atık pil toplama kutuları bıraktık. Toplanan atık pilleri usulüne göre bertaraf ediyoruz. 2014 yılından bu güne kadar ilçemizin 42 ayrı noktasında hizmet veren Geri Dönüşüm Evlerimiz ve geri dönüşümün önemini eğitim gezileriyle anlatılmasını sağlayan üç adet Mobil Geri Dönüşüm Aracımız başta olmak üzere atık pil toplama kutularını yerleştirdiğimiz camilerimiz, kamu, kurum ve kuruluşlarımız, okullarımız, sitelerimiz ve alışveriş merkezlerimizden toplam 11 bin 537 kg atık pil toplanmasını sağladık, bu ciddi bir rakamdır. Ayrıca Yeşilyurt’taki camilerimizde pille çalışan cihazlardan atık pil çıkmaması içinde bütün camilerimize pil şarj cihazı ve şarjlı piller dağıtacağız, ödül alan camilerimize de bu hediyelerini takdim edeceğiz.İlçe Müftülüğümüz başta olmak üzere tüm din görevlerine, cami cemaatlerine, kuran kursları öğrencilerine ve Yeşilyurtlu hemşerilerimize yarışmaya verdikleri önem ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine destek vermek amacıyla doğa ve çevre sağlığının korunmasını sağlayacak yatırımlarımıza, sosyal sorumluluk projelerimize ve etkinliklerimize ara vermeden devam edeceğiz” sözlerini kaydetti.

TOPLUMA ÖNCÜLÜK ETME

Doğa sağlığının korunması amacıyla başlatılan “Camilerimiz Her Yönüyle Örnek” yarışmasından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt İlçe Müftüsü Selami Sayın, “Gelecek nesillerimize emanet edeceğimiz yegâne mirasımız; temiz ve güzel bir çevredir. Din adamları olarak vatandaşlarımıza ibadet noktasında önderlik ettiğimiz gibi hayatın bütün alanlarında da önderlik etme vasfımız vardır. Namaz kıldırmakla görevimizin tamamlandığını zannetmek bizim prensibimiz değildir. Topluma ve insan sağlığına zarar veren hadiseleri bertaraf etmek için üzerimize düşen önemli görevler vardır.Gerek şahsi olarak gerekse de Belediyemizle irtibata geçerek bu tür olayların önüne geçmeliyiz.Çevre bilincine sahip olmak çok önemlidir.Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (S.A.V) ‘Yere atılan bir atığı veya çöpü ortadan kaldırmak sadakadır’ diye buyurmaktadır.Atık Pil Toplama yarışmasına katılmak, atık pilleri toplamakta bu açıdan önemlidir. Başta Yeşilyurt Belediyemiz olmak üzere, cami imamlarımıza ve atık pilleri kutulara bırakan değerli hemşerilerimize bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

İlk üçe giren camilerin imamlarına ödülleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Müftüsü Selami Sayın ve Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlutarafından takdim etti. İlk üçe giren camilere çeyrek altın, pil şarj cihazı ve şarjlı piller, sıvı el sabunu ve temizlik seti hediye edildi.

Ayrıca yarışmada ilk 10’a giren cami imamlarına da çeşitli hediyeler takdim edildi. (Haber Merkezi)