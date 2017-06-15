Malatya’da 2017 Nisan ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre 800 artarak, 158 bin 541' e ulaştı. Trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 423, minibüs sayısı 9, otobüs sayısı 8, kamyonet sayısı 168, kamyon sayısı 57, özel amaçlı taşıtların sayısı 4, traktör sayısı 132 artarken; motosiklet sayısı 1 azaldı.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,51 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 0,51, minibüste yüzde 0,20, otobüste yüzde 0,52, kamyonette yüzde 0,54, kamyonda yüzde 1,15, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 0,99, traktörde yüzde 0,58 olarak gerçekleşti. Motosiklette yüzde 0,01 azalış gerçekleşti.

OTOMOBİLDE YÜZDE 8,09

Trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,81 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 8,09, minibüste yüzde 3,78, otobüste yüzde 5,54, kamyonette yüzde 7,40, kamyonda yüzde 4,58, motosiklette yüzde 0,15, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 13,06, traktörde yüzde 5,44 olarak gerçekleşti.

MALATYA’DA 83 BİN 518 OTOMOBİL VAR

Trafiğe kayıtlı toplam 158 bin 541 taşıt içinde 2017 Nisan ayında ilk sırada otomobil yer aldı. Trafiğe kayıtlı toplam 158 bin 541 taşıtın, 2017 Nisan ayı sonu itibariyle 83 bin 518'ini (yüzde 52,68) otomobil, 4 bin 608'ini (yüzde 2,91) minibüs, bin 561'ini (yüzde 0,98) otobüs, 31 bin 129'unu (yüzde 19,63) kamyonet, 4 bin 996'sını (yüzde 3,15) kamyon, 9 bin 376'sını (yüzde 5,91) motosiklet, 407'sini (yüzde 0,26) özel amaçlı taşıtlar, 22 bin 946'sını (yüzde 14,47) traktör oluşturdu.

TÜRKİYE’DE ARAÇTAN GEÇİLMİYOR

Türkiye’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 21 milyon 454 bin 288 oldu. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 454 bin 288 adet taşıtın yüzde 53,8’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,9’unu kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Nisan ayında 99 bin 260 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 99 bin 260 taşıt içinde otomobil yüzde 55 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,4 ile kamyonet, yüzde 13,5 ile motosiklet, yüzde 7,1 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 7’sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYIT MART’A GÖRE AZALDI

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 3,2, minibüste yüzde 29,4, otobüste yüzde 20, kamyonette yüzde 15,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 14,6, traktörde ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 7,1, motosiklette ise yüzde 21,6 artış oldu. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 7,2 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 15,5, otobüste yüzde 3,1, motosiklette ise yüzde 12,5 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 53,2, kamyonette yüzde 10,1, kamyonda yüzde 17,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 387,1, traktörde ise yüzde 3,4 artış oldu. Trafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Nisan döneminde 363 bin 864 adet arttı.

İLK DEFA TESCİL BELGESİ ALANLAR

Trafikten ilk defa tescil belgesi alan 99 bin 260 adet taşıtın 2017 Nisan ayında yoğunluk sırasına göre illere dağılımına bakıldığında; İstanbul yüzde 34,1 ile ilk sırayı alırken, Ankara yüzde 7,8, İzmir yüzde 5,6, Antalya yüzde 3,7, Bursa yüzde 3,6, Muğla yüzde 2,1, Adana yüzde 2,0, Kocaeli yüzde 2,0, Gaziantep yüzde 1,9, Mersin yüzde 1,7 ile onuncu sırada yer aldı. Taşıtların yüzde 35,7'si diğer illere göre dağıldı. Nisan ayında 618 bin 501 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 618 bin 501 adet taşıt içinde otomobil yüzde 68,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,5 ile kamyonet, yüzde 5,4 ile motosiklet, yüzde 3,2 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6’sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

EN ÇOK BEYAZ SEVİLİYOR

Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı yüzde 39 oldu. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 546 bin 634 adet otomobilin yüzde 39’u LPG, yüzde 34,2’si dizel, yüzde 26,4’ü benzin yaktı. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 olarak açıklandı. Nisan ayında 54 bin 535 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 233 bin 651 adet otomobilin yüzde 59,8'i beyaz, yüzde 16,2’si gri, yüzde 7,9’u siyah ve yüzde 5,4’ü kırmızı iken yüzde 10,6’sı diğer renklerden oluştu.

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